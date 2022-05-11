UÜ Tıp Tiyatro ekibi Polydrama ile sahnede

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tiyatro ekibi, yeni oyunları ‘Polydrama 8 Sahne’ ile 16 Mayıs Pazartesi akşamı Mete Cengiz Kongre ve Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşacak.

2017 yılında ‘Tıp Fakültesi’nden Her Şey Çıkar’ sloganı ile kurulan ve geçen sürede 4 oyun sergileyen UÜTF Tiyatro ekibi, perdelerini bu kez ‘aşk’ temasıyla açacak. Pandeminin de etkisiyle zorlu bir prova sürecine sahne olan oyun, 8 ayrı yazarın eserlerinden alınmış 8 bağımsız sahneden oluşuyor. Polydrama 8 Sahne’nin yönetmenliğini Işıl Sehlikoğlu ile Nejat Orbay Sehlikoğlu yapıyor. Müzikler Tolga Çebi’ye, ışık tasarımı Sabri Tolga Pekcan’a ait.

Kostüm, dekor ve aksesuar kolektif çalışmanın ürünüyken, sahne gerisi çalışmalarda ise tiyatronun eğitim grubunun imzası var.