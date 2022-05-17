Suzidilden Gerdaniye’ye konseri beğeni topladı

Nilüfer Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Nazım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenen “Suzidilden Gerdaniye’ye” isimli konserle kulakların pasını sildi.

Şef Filiz Başıbüyük yönetimindeki Nilüfer Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Nazım Hikmet Kültürevi’nde sanatseverlerle buluştu. “Suzidilden Gerdaniye’ye” adı verilen konserde 33 eseri başarıyla seslendiren koro büyük beğeni topladı.

Udda Sercan Erenler ve Hüsnü Zafer Kömürcü, çelloda Tuğberk Çelikkol, kemanda Hasan Dağ, neyde Yusuf Yılmaz, klasik kemençede Filiz Sabuncu, rebabda Güzin Çağlar, ritim sazda Serkan Toparlak ve kanunda Oğuz Irmak’ın eşlik ettiği koronun etkileyici konseri sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı. Konser sonunda sahneye çıkan Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Feridun Uyruk da şef Başıbüyük ve koro üyelerini kutladı.

Çalışmalarına Nilüfer Belediyesi bünyesinde ilk olarak Şey Aydın Atalay yönetiminde başlayan koro, 2012-2014 yılları arasında Engin Dümdüz, 2014- 2018 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ses sanatçısı Filiz Başıbüyük şefliğinde çalışmalarına devam etti. 2018- 2019 yılları arasında Salih Berkmen yönetiminde çalışan koro 2019 yılından buyana yeniden Şef Filiz Başıbüyük yönetiminde çalışmalarına devam ediyor.