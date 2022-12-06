Sivil toplumun kalbi Nilüfer’de atıyor

Nilüfer Dernekler Yerleşkeleri’nin 10’uncu yıl dönümü 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile birlikte kutlandı. Nilüfer’de gönüllüğün çok önemsenen bir kavram olduğunu söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, iki yerleşkedeki etkinliklere 10 yılda 400 bini aşkın kişinin katıldığını söyledi.

Demokrasi anlayışının yerelden yaygınlaşmasına güç katan ve Dünya Gönüllüler Günü’nde açılışı yapılan Nilüfer Dernekler Yerleşkeleri’nin 10’uncu, Nilüfer Kent Konseyi’nin 20’inci kuruluş yıl dönümü geniş katılımla kutlandı. Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde düzenlenen etkinlik, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri ile Eskişehir, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Gaziantep Büyükşehir, Sultanbeyli, Maltepe, Çiğli, Bornova, Muratpaşa, Ataşehir belediyelerinin de katılımı ile gerçekleşti.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de yer aldığı programın açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, gönüllüleri, toplumsal problemlerin çözümünde aktif rol üstlenen, örnek insanlar olarak gördüklerini ifade etti. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Nilüfer’de gönüllülük çok bilinen bir kavramdır. Nilüfer Kent Konseyi çatısı altında çok sayıda gönüllü hayatın farklı alanlarında gönüllü çalışmalar yapıyor. Bursa genelinde çalışan tüm sivil toplum örgütleri de bizim dernekler yerleşkelerimizde buluşuyor. Demokrasi anlayışımız gereği kentimizde sivil örgütlenmeyi ve çoksesliliği desteklemek amacıyla kurduğumuz Dernekler yerleşkemiz bugün 10 yaşında. Türkiye’nin dört bir köşesinden gelerek bizim yerleşkelerimizde incelemelerde bulunan çok sayıda belediye aynı uygulamayı hayata geçirdi. Bu belediyelerden bazıları bugün aramızdalar. Bugün onların yaşadığı deneyimleri de paylaşmak eminim hepimize yeni fikirler verecektir” diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi Dernekler Yerleşkeleri’nin oluşum süreci ve çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Turgay Erdem, “Bu merkezlerimizde sivil toplumun kalbi atıyor. Anadolu Arastası gibi örnek bir projeye imza atarak hemşeri derneklerimizle iş birliği gerçekleştirdik. Kadın derneklerimize her zaman destek oluyoruz. Sivil toplum örgütlerinin kamusal haklarda yararlanmaları adına ortak çalışmalara imza atıyoruz. 2012 yılından bu yana 659 ayrı sivil toplum örgütüne ev sahipliği yapıyoruz. Derneklerimiz burada her türlü faaliyetlerini gerçekleştirebiliyor. 25 bini aşkın etkinliğimize 400 bini aşkın katılımcı etkinliklere katılmış. Bu çok büyük başarı” dedi.

Nilüfer Kent Konseyi olarak sivil toplumun sesi olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş da, “Katılımcılık denilince ilk akla gelen yapılardan biriyiz. Zor bir görev üstleniyoruz. Yerleşkenin 10. yılındayız ama Yerel Gündem 21 olarak da bakıldığında Nilüfer Kent Konseyi’nin 20. yılındayız. Bu güçlü bir miras ve önümüzdeki süreçlere kararlılıkla taşımak istiyoruz. Daha aydınlık güçlü bir ülke için Nilüfer Kent Konseyi sivil toplumun yanında olmaya devam edecek” diye konuştu.

Etkinliğe davet edildikleri için Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür eden National Democratic Institute (NDI) Türkiye Program Yöneticisi Bahar Özden de , “NDI Türkiye olarak 1997 yılımdan bu yana yerel demokrasi ve katılımcı projelerle aktif bir sivil toplum kuruluşudur. Belediyelerle sivil toplum kuruluşlarını birlikte program ortağından buluşturuyoruz. Nilüfer Belediyesi de katılım deyince örnek çalışmalar imza atan ilk akla gelen kurumlardan bir tanesi. Bu tür etkinlikler kurumlar arası deneyim paylaşımını ve katılım süreçlerinin iyileştirilmesine katkı sağlayacaktır” dedi.

Etkinlikte söz alan Sivil toplum Geliştirme Merkezi Proje Koordinatörü Murat Özçelebi de yerel yönetimler ve sivil katılımın genel çerçevesi hakkında konuştu. Türkiye’de özel ve kamu sektörünün farklı işleyiş modellerine sahip olduğunu ifade eden Özçelebi, “Türkiye’de katılım modeline son 10 yılda ciddi artış olduğunu gözlemliyoruz. Demokrasiyi daha geniş kitlelere yaymak için katılımcılığa önem vermeliyiz. Karar alma süreçlerine sivil toplumun katılım oranı oldukça düşük seviyelerde olduğu görülüyor. Son 10 yılda katılım oranının yerel düzeyde ilerlediğini görüyoruz. Belediyelerin demokrasinim yerelden güçlenmesi anlayışıyla hareket etmesi bu artışa katkı sunmuştur. Türkiye’de kurumsal kültürler arasında ciddi bir fark var. Sivil katılımın daha güçlü olduğu kurumlarda demokrasiler ve dolayısıyla ekonomiler daha iyi işliyor. Sivil toplumun talebi hak temelli olmalı. Bence yerelde sivil toplum örgütleriyle kamu yönetimlerinin iş birliği çok önemlidir. Ortak işbirlikleri karar alma süreçleri verimli hizmet ve memnuniyeti arttıracaktır. Dernekler Yerleşkesi modeli sivil katılımın teşvik edecek kamu ile işbirliklerini artıracak bir proje. Bu yapıların oluşumunda emeği geçenleri kutluyorum” diye kaydetti.

Etkinlik çerçevesinde düzenlenen ‘Dernekler yerleşkesi modeli deneyimleri’ başlıklı oturumda da konuk belediyelerin çalışmaları ele alındı. Antalya Muratpaşa Belediyesi’nden Aslı Aslan, İzmir Bornova Belediyesi’nden Şahin Doğan, İstanbul Ataşehir Belediyesi’nden Ali Uğurlu dernekler yerleşkeleri projelerinin işleyişi ve çalışmalarını anlatarak deneyim paylaşımında bulundu.

Etkinliğin sonunda Nilüfer Belediye başkanı Turgay Erdem, sivil toplum örgütü temsilcileri ve konuk belediye temsilcileriyle birlikte yıl dönümü pastasını kesti.