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Osmangazi’de balıkçı tezgahlarına mavi ışık denetimi

OSMANGAZİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, MAVİ VE MOR IŞIK KULLANARAK BALIKLARIN KUSURLARINI SAKLAYAN İŞLETMELERİNE HİLELİ SATIŞ YAPMAKTAN YASAL İŞLEM UYGULADI.

BURSA 19.10.2020, 10:28
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Osmangazi’de balıkçı tezgahlarına mavi ışık denetimi

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, mavi ve mor ışık kullanarak balıkların kusurlarını saklayan işletmelerine hileli satış yapmaktan yasal işlem uyguladı.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde balık satışı yapan işyerlerini denetledi. İncelenen balıkçı tezgahlarından bazılarının mavi ve mor ışık kullanarak balıkların kusurlarını gizlemeye çalıştığı tespit edildi. Hileli balık satışı yaptığı belirlenen işyerleri hakkında ekiplerce tutanak tutuldu. İşletmelerdeki mavi ışıkların sökülmesi için işyeri sahiplerine süre verildi.

Yapılan denetimler hakkında bilgi veren yetkililer, “İlçemizdeki balıkçılara yönelik yaptığımız denetimlerde bazı işyerlerinin mavi ve mor ışık kullandığını tespit ettik. Bu yöntem ile işyerleri balıkların kusurlarını saklamaya çalışıyor. Uyarılarda bulunarak, gerekli tutanakları tuttuk. Denetimlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

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