Orhangazi’de ’Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu’

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla farkındalık kampanyası başlattı. Kampanya çerçevesinde Orhangazi Kaymakamlığı, ilgili kurumlar ve öğrencilerle birlikte Tozkoparan Caddesi üzerinde bir yaya geçidini boyayıp farkındalık oluşturdular.

Ülke genelinde eş zamanlı "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanyayla trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının 2030’a kadar yüzde 50 oranında azaltılması hedefleniyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan Farkındalık Kampanyası için Orhangazi’de de bir etkinlik gerçekleştirildi. Tozkoparan Caddesi, Alitekin İlkokulu önündeki yaya geçidi noktasında gerçekleşen etkinliğe kaymakam Süleyman Özçakıcı, Emniyet Müdürü Erol Yavuz, Jandarma Komutan vekili Jand.Kd.Bçvş.Hamit Şanlıtürk, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sakarya, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Öğrenciler ellerindeki dövizler ile Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu kampanyası mesajları verirken, yolda durdurulan sürücülere de kampanyayı anlatan broşürler anlattı. Daha sonra öğrenciler protokol üyeleri ile birlikte yaya geçidini boyadı.