Nilüfer’in yazıevleri yeni konuklarına kapılarını açtı

Nilüfer Belediyesi’nin Gölyazı ile Misi’de hizmete sunduğu yazı evleri, yeni dönemde de Türkiye ve yurtdışından önemli yazar, şair ve araştırmacıları konuk etmeye devam ediyor. Misi ve Gölyazı’nın doğal güzellikleriyle çalışmalara ilham veren mekanlar, ilk konuklarını ağırlamaya başladı.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün yazar, şair, çevirmen, akademisyen, editör ve araştırmacıları konuk ederek çalışmalar yapmalarına imkan sağlayan yazıevlerinde yeni dönem yeni konuklarla başladı. Tarihi ve doğal güzelliklere sahip Misi Yazıevi ile Göl Yazıevi daha önce yurt dışından İspanya, Hırvatistan, İsveç, Rusya, yurt içinde de Feridun Andaç, Müge İplikçi, Fatma Burçak, Kemal Varol gibi edebiyat dünyasının birçok önemli isimlerini ağırlamıştı. Yeni dönemde de Nilüfer Belediyesi’nin yazıevlerinde konaklamak için edebiyat dünyasından 45 başvuru geldi. Kanada, Rusya, Fransa, Macaristan, Almanya, İsrail, Estonya, Romanya ’dan 13, Türkiye’den de 32 yazar, akademisyen, şair ve çevirmen başvuru yaptı. Seçici kurulun değerlendirdiği isimler, yıl boyunca Gölyazı ve Misi’de hizmet veren mekanlarda konaklayacak.

Yeni sezon başvurularının ardından yazıevleri ilk konuklarını ağırlamaya başladı. Tarihi ve doğal güzellikleri bünyesinde barındıran Göl Yazıevi’nde yazar Beyza Nur Ergelen, Misi Yazıevi’nde de çevirmen-editör Hülya Osmanağaoğlu çalışmalarını tamamlama imkanı buldu.