Nilüfer’den çevrim içi atölye

Nilüfer’de “2020 Yılın Yazarı Fakir Baykurt” etkinlikleri kapsamında, yürütücülüğünü Nilüfer İnceman Akgün’ün üstendiği “Fakir Baykurt’un Çocuk Hikayelerinde Dil” atölyesi gerçekleştirildi.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün Yılın Yazarı etkinlikleri çevrim içi yapılan “Fakir Baykurt’un Çocuk Hikayelerinde Dil” atölyesi ile devam etti. Atölyenin yürütücülüğünü Uludağ Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi Nilüfer İnceman Akgün üstlendi. Türk Dili alanında, yazılı ve sözlü anlatım, çocuk ve medya konularında dersler veren, çocuk edebiyatı ürünleri üzerine araştırma ve makaleleri yayınlanan Akgün, Fakir Baykurt’un edebiyat dünyasında ortaya koyduğu genel karakterin çocuk edebiyatı türünde yayınladığı eserlerde de kendisini açıkça gösterdiğini ifade etti.

“Fakir Baykurt edebiyatı ve onun kaleme aldığı çocuk edebiyatı ürünleri denildiğinde benim aklıma gelen ilk üç öğe; folklor, yani halk bilimi, anadil ve köy edebiyatıdır” diyen Akgün, Baykurt’un eserlerinin, çocukların dil gelişimi açısından oldukça yararlı olduğunu vurguladı. Fakir Baykurt’un Türkçeyi binbir çiçekli bir yaylaya benzettiğini hatırlatan Akgün, onun çocuklar için kaleme aldığı eserlerde, tanınan sözcüklerle, kısa cümleler kullanmasının yanı sıra eskimeye yüz tutmuş kelimeleri ve Anadolu coğrafyasına ait yöresel sözcük ve özellikle atasözleri ve deyimleri duru yazın örgüsü içinde sunduğunu hatırlattı.

Akgün, çocukların içinde yaşadıkları dünyayı daha iyi kavramaları, yetişkinliklerinde farklı bakış açılarına sahip bireyler olabilmeleri için Fakirt Baykurt, Orhan Kemal ve Yaşar Kemal gibi yazarların çocuk edebiyatı alanında ortaya koyduğu eserlerle tanışmalarının önemli olduğunu söyledi. Atölyede Fakir Baykurt’un bir halk masalından yola çıkarak yazdığı “Sakarca” adlı masal kitabının çözümlemesini yapan Akgün, “Baykurt, örneğin bu eserde çocuklara dil gelişimi açısından sunduğu nitelikli metinlerin yanında, haksızlıklara karşı korkusuzca ve birlikte mücadele etmenin gerekliliğini aktarıyor” dedi.