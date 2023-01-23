Nilüfer Belediyesi iş arayanla işvereni buluşturuyor

Nilüfer Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İş ve Meslek Edindirme Bürosu, 2022 yılında 480 kişinin istihdam edilmesini sağlarken, 34 bini aşkın kişiyi de iş ilanlarına yönlendirdi.

Nilüfer Belediyesi bünyesinde 2005 yılından bu yana işveren ile iş arayanlar arasında aracı olan İş ve Meslek Edindirme Bürosu, 2022 yılında da birçok kişiye destek oldu. Faaliyete geçtiği günden bu yana 131 bin 386 iş başvurusu alan İş ve Meslek Edindirme Bürosu’na 2022 yılında da 5 bine yakın iş başvurusu yapıldı.

İş arayanlar Nilüfer Belediyesi web sayfası üzerinden veya bizzat başvuruda bulunuyor.

Nilüfer Belediyesi, 2022 yılında yapılan başvurular arasından 34 bin 773 kişiyi iş ilanlarına yönlendirirken, 480 kişinin de işe yerleştirilmesine katkı sağladı.

Nilüfer Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İş ve Meslek Edindirme Bürosu, kurslar düzenleyerek yüzlerce insanı da meslek sahibi yaptı.