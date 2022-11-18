Nilüfer Belediyesi dış denetimde sınıfı geçti

Nilüfer Belediyesi’nde, TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen 3 günlük dış denetim süreci sona erdi. Nilüfer Belediyesi, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve ISO 10002 yönetim sistemlerinin değerlendirildiği denetimlerden başarıyla çıktı.

Nilüfer Belediyesi’nin yönetim sistemleri, bu yıl Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. (TÜV NORD) tarafından denetlendi. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002 Vatandaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standartlarının değerlendirildiği denetimler, üç gün sürdü. Baş denetçi Hürriyet Gürsel Ülkü, denetçi İlker Kayar ve teknik uzman Yılmaz Şahin, Nilüfer Belediyesi’nin ilgili müdürlüklerinde çalışmaları inceledi. Denetimin genel sonucu, düzenlenen kapanış toplantısında açıklandı. Nilüfer Barış Meclis Salonu’ndaki toplantıya, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ile ilgili müdürler katıldı.

Nilüfer Belediyesi’nde herhangi bir uygunsuzluğa rastlamadıklarını kaydeden baş denetçi Hürriyet Gürsel Ülkü, “Şeffaf ve rahat bir denetim gerçekleştirdik. Çok kaliteli bir ekip ve gelişmiş, güçlü sistemleriniz olduğunu gözlemledik. Denetçiler üçüncü bir göz olarak yapılan çalışmaları gözlemliyor ve böylece sistemin işlevselliği daha rahat ortaya çıkıyor. Yapılan incelemelerimizde minör veya majör bir uygunsuzluğa rastlamadık. Bizi mutlu eden kuvvetli yönlerinizi de gördük. Örneğin kentin su kalitesini izlemek için yöntemler oluşturmuşsunuz. Raporlar düzenlenerek halkı bilgilendiriyorsunuz. Bunlar çok güzel uygulamalar. Öte yandan iyileştirilmesi gereken konular da var. Buralarda yapılacak iyileştirmeler kurumun kalitesi ve gelişimine katkı sağlayacaktır. Emekleriniz ve çalışmalarınız için kutluyoruz” diye konuştu.

Bu tür denetimlerin kendileri için çok değerli olduğunu ifade eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise, “Bu denetimlerle kendi çalışmalarımızı dışarıdan farklı bir gözle izleme şansı buluyoruz. Bazen istemesek de eksiklerimiz olabiliyor. Nilüfer çok geniş bir alan ve büyük bir nüfusa hizmet veriyoruz. Çalışmalarımızın iyileştirilmesi için gereken adımları atmaya devam edeceğiz. Eğitimlerimiz ve sistemlerimizin güçlenmesi adına gerekeni yapmaya devam edeceğiz. Bu denetimlerden başarıyla çıkmak bizi daha çok motive ediyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.