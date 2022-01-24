Marmara Denizi’nde fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bugün için Marmara Denizi’nde fırtına beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin yaptığı uyarıda, " Pazartesi 12.00’dan ve 25 Ocak 2022 Salı sabah 06.00’a kadar sürecek, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına şeklinde 50 ile 75 kilometre saat hızında esmesi beklenirken ulaşımda aksamalar oluşabileceği" belirtildi.