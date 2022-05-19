Karacabey’de ekipler olumsuz hava koşullarına karşı gece boyu teyakkuzda kaldı

Karacabey Belediyesi ekipleri, çarşamba günü akşam saatlerine doğru çıkan şiddetli fırtına ve yağmur nedeniyle ilçe genelinde yaşanan aksaklıklara karşı yoğun mesai harcadı. Binalardan düşen parçalar, ağaç devrilmeleri gibi durumlara anında müdahale eden ekipler, muhtemel yaralanmaların da önüne geçti.

Karacabey Belediyesi ekipleri ilçe genelinde teyakkuza geçerken,binalardan düşen parçalar, ağaç devrilmeleri gibi durumlara anında müdahale eden ekipler, muhtemel yaralanmaların da önüne geçti. Özellikle akşam saatlerine doğru hızlanan rüzgârla birlikte etkili olan yağmur, ilçe merkezindeki 14 Eylül Ortaokulu bahçesindeki bir ağacın devrilmesine neden oldu. Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin önlem alması ile olumsuz bir durum yaşanmazken, devrilen ağaç Belediye Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kaldırıldı.

Bursa Caddesi üzerinde bazı apartmanların çatılarından düşen malzemeler için araç ve yayalara karşı zabıta ve polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, yere düşen parçalar da yine ekipler tarafındankaldırıldı.

Geceyi güvenli şekilde geçirdiler

Kırsal mahallelerden olan Doğla’da ise mevsimlik işçilerin bulunduğu çadırlar rüzgârdan ve yağıştan zarar görünce,vatandaşlarmağdur olmamaları için düğün salonuna taşındı. Burada Karacabey Belediyesi Aşevi ekipleri mağdur olan ve aralarında küçük çocuklarında bulunduğu vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulundu. Geceyi burada güvenle geçiren mevsimlik işçilerden çadırda kalanlar da yine belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince kontrol edilerek ihtiyaçları giderildi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada,“Meteorolojiden aldığımız uyarılar neticesinde saha ekiplerimiz olumsuz durumlara karşı gece boyu teyakkuza halindeydi. Bunun yanında, kırsal mahallelerimizdeki mevsimlik işçilerin kaldığı çadırların bazılarırüzgar ve fırtınadan zarar görünce, aşevi ekiplerimiz bölgeye giderek vatandaşlarımızı düğün salonuna alıp, geceyi burada geçirmelerini sağladı. Aynı zamanda bizler de bu konuda sıkıntı yaşanmaması için hem Doğla’da kaymakamlık ile hem de diğer kırsal mahalle muhtarlarımızla sürekli irtibat halindeydik. Çok şükür, daha büyük bir badire olmadan bu süreci atlattık” dedi.