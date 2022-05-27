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Karacabey pazaryeri ihalesi iptal edildi

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Ömer Matlı Kapalı Pazaryeri ihalesinin iptal edildiğini açıkladı.

BURSA 27.05.2022, 17:38
Karacabey pazaryeri ihalesi iptal edildi

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Ömer Matlı Kapalı Pazaryeri ihalesinin iptal edildiğini açıkladı.

Başkan Özkan yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi;

"Karacabey Belediyesi olarak, şehrin merkezinde yer alan ve çok amaçlı kullanılan Ömer Matlı Kapalı Pazaryeri için kentimizin ihtiyaçları doğrultusunda modern bir pazaryeri projesi hazırlayıp, kamuoyuyla paylaşmıştık. Halkımızın da beğenisini toplayan, 40 bin metrekarelik alanda, pazar alanının yanı sıra 750 araçlık yer altı otoparkı ve sosyal alanların da yer aldığı projemizde oluşan birtakım teknik değişikliklerden dolayı bugün itibarıyla pazaryeri ihalemiz iptal edilmiştir."

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