Jandarmadan festivalde kadına şiddete hayır farkındalığı

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Suçları Kısımı’ndan personel, Orhangazi Mahmudiye Mahallesi’nde gerçekleştirilen 8.Mahmudiye Çilek Festivaline katıldı. Jandarma ekipleri burada Kadına Şiddete hayır parolası ile buradaki vatandaşlarla bir pankart açarak mesaj verdi.

İçişleri Bakanlığının ’Kadına El Kalkamaz’ sloganıyla başlattığı Proje kapsamında Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Suçları Kısmı personeli, Orhangazi’de Mahmudiye Piknik Alanında gerçekleştirilen 8.Mahmudiye Çilek festivaline katıldı. Burada piknik alanında ve festival alanına gelen yaklaşık 2 bin kişiye İçişleri Bakanlığı’nın Kadına El Kalkamaz sloganı ile ilgili broşür dağıtan ve proje ilgili bilgilendirme yapan Jandarma Komutanlığı ekipleri Festival alanında festivale katılan çok sayıda erkek ile birlikte Kadına Al Kalkamaz yazılı pankart açtılar. Jandarma personeli festival alanını gezerek de proje ile ilgili bilgilendirmelerde bulundular.