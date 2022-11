Hayvansever uyardı, Büyükşehir kurtardı

Ankara-İstanbul otobanında yolculuk yaparken, mola tesisleri yakınında yaralı bir sokak köpeği görüp, sosyal medyadan yardım isteyen bir hayvanseverin paylaşımı üzerine harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ayağı kırılan köpeği tedaviye aldı.

Bursa - İstanbul - Ankara otobanında yolculuk yapan Ebru Doğan isimli bir hayvansever, Osmangazi ilçesi sınırlarındaki mola tesislerinde bir ayağı kırık, yaralı bir sokak köpeği gördü. Köpeğin fotoğraflarını çekip, kendi sosyal medya hesabından paylaşan Doğan, yaralı köpeğe müdahale edilebilmesi için yetkililerden yardım istedi. Bu paylaşımı gören Bursa Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, hemen harekete geçti ve söz konusu alanda yaralı köpeği aramaya başladı. İlk aramalarda yaralı köpeği bulamayan ekipler, ısrarlı takibin ardından, ihbarın üzerinden 24 saat bile geçmeden yaralı köpeği, çalılık ve ağaçlık alanda buldu. Sol ön ayağının kırıldığı belirlenen köpek, tedavi edilmek üzere Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’ne getirildi. Gerekli tedavileri yapılan yaralı köpek, sağlığına kavuşana kadar Büyükşehir Belediyesi korumasında kalacak. Yardım ihbarının ardından konunun takibini bırakmayan ve teravi süreciyle ilgili de bilgi ve fotoğraflar talep eden hayvansever Ebru Doğan, yaralı köpeğe sahip çıkıldığını görünce yine sosyal medya hesabından Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti ve Büyükşehir’in bu çabasının bütün belediyelere örnek olmasını diledi.

Yılda 10 bini aşkın müdahale

Bursa’da can dostlarının da huzur içinde bir yaşam sürmesi için gerekli her türlü çalışmayı yapan Büyükşehir Belediyesi, Sahipsiz Sokak Hayvanları Tedavi Merkezinde 2022’nin başından bu yana tedavi, parazit uygulaması, kısırlaştırma, aşı ve acil müdahale olmak üzere toplamda 10 bini aşkın tedavi hizmeti gerçekleştirdi. Belirlenen 139 noktada ‘haftada 2 kez olacak şekilde’ düzenli besleme ve alan temizliği yapılırken, Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeli, gönüllü hayvan severler ve ilgili STK’larla birlikte yıl içerisinde besleme programları uygulanıyor. Bu yıl ‘sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmesi için’ 50 tondan fazla mama harcandı. Ayrıca havaların soğumasıyla birlikte yine can dostlarının barınma ve beslenmesi için 17 ilçemizde ormanlık alanlar, baraj kenarları, park alanları ve sahil kenarları gibi yerlere 60 adet kedi ile köpek kulübesi konuldu.