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Gemlik’te ev yangını

Bursa’nın Gemlik ilçesinde çıkan yangında üç katlı binanın en üst katındaki daire kullanılamaz hale geldi.

BURSA 11.10.2021, 23:02
Gemlik’te ev yangını

Bursa’nın Gemlik ilçesinde çıkan yangında üç katlı binanın en üst katındaki daire kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi Özen Sokak’ta üç katlı binanın en üst katında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi dar olan sokaklar nedeniyle zaman aldı. Binanın gazı ve elektriği kesilirken, yangında daire kullanılamaz hale geldi.

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