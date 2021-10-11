Gemlik’in değerleri fotoğraflandı

“Değerleriyle Gemlik” 1. Fotoğraf Maratonu sonuçları açıklandı.

Yarışmada Gün Batarken adlı fotoğrafıyla Hasan Uçar birinci, Liman fotoğrafıyla Gülin Yiğiter ikinci, Asiye Teyzenin Balkabakları fotoğrafıyla Esengül Alıcı üçüncü oldu. Gemlik Belediyesi ile Bursa Fotoğraf Sanatları Derneği (BUFSAD) ortaklığıyla düzenlenen “Değerleriyle Gemlik” 1. Fotoğraf Maratonu sonuçlandı. Yarışmaya Konya’dan Gaziantep’e, Kocaeli’den Trabzon’a Türkiye’nin çeşitli illerinden 149 fotoğraf sanatçısı 588 fotoğraf ile katıldı. Fotoğraf sanatçılarından oluşan jürinin değerlendirdiği yüzlerce fotoğraf arasında Gemlik’in değerlerini en iyi yansıtan üç fotoğraf belirlendi. İki fotoğrafın mansiyon derecesi aldığı yarışmada 38 fotoğraf da sergilenmeye hak kazandı. Gün Batarken adlı fotoğrafıyla Hasan Uçar birinci, Liman fotoğrafıyla Gülin Yiğiter ikinci, Asiye Teyzenin Balkabakları fotoğrafıyla Esengül Alıcı üçüncü olurken Güne Saygıyla Başlama fotoğrafıyla Şevki Karaca ve Kurşunlu Marina fotoğrafıyla İsmail Hakkı Yalçın mansiyon dereceleri aldı. Yarışmaya katılan tüm fotoğraf sanatçılarını tebrik eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, bu yarışma ile yüzlerce farklı gözden Gemlik’i görmek imkanı bulduklarını söyledi. Her fotoğrafın farklı bir bakış açısıyla Gemlik’in değerlerini yansıttığını belirten Başkan Sertaslan “1, 2 ve 3 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen maratonda, katılımcılar üç gün boyunca kendi imkânları ile ilçemizde kalarak Gemlik’i fotoğrafladılar. Kurşunlu’dan Karacaali’ye Gemlik’in her yerinde binlerce fotoğraf çektiler. Bu fotoğraflar içinden yarışmaya katılan 588 fotoğraf içinden seçilen en güzel fotoğraflar da derece aldı. Belediyemizin ve kentimizin görsel hafızasına önemli bir katkı yaptık. Önümüzdeki yıllarda bunun gibi yarışmalara devam edecek ve Gemlik’in hafızasına katkı yapmaya devam edeceğiz.”