Festivalde ‘Özhan’ rüzgarı

Ünlü müzisyen Mark Eliyahu, 60. Uluslararası Bursa Festivali’nde, hem sahne performansı hem de şarkılarıyla izleyenleri hayran bıraktı. Özhan Marketler Zinciri’nin sponsorluğunda düzenlenen konserde Bursalılar kendinden geçti.

Mark Eliyahu, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda izleyenleri büyüledi. Performansıyla seyircilerin beğenisini toplayan Eliyahu, Bursalı müzikseverlere muhteşem bir gece yaşattı. Müziğinde doğu ve batıyı harmanlayan; eski enstrümanları modern ve türler arası seslerle birleştiren Mark Eliyahu, Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda adeta kamança rüzgârı estirdi. Dağıstanlı sanatçıya sahnede, alternatif müziğin son dönemlerdeki en iyi temsilcilerinden “Perdenin Ardındakiler“ grubu eşlik etti. Muhteşem bir performans sergileyen MarkEliyahu, bu güzel gecenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Özhan Marketler Zinciri’nin sponsorluğunda yapılan konser, renkli görüntülere sahne oldu. Özhan Yönetim Kurulu Üyesi, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Başkan Vekili, Kadın Ekonomi Platformu Başkanı Elif Özhan " Bu organizasyona sağladığımız katkıdan dolayı gurur duyuyoruz. Tüm Bursalılar gibi biz de müziği çok seviyoruz. Bu sahnede farklı ezgilerle müziği hep beraber doyasıya yaşadık. Özhan olarak şehrimizdeki kültür sanat projelerinde yer almaktan memnuniyet duyuyoruz. Sanata desteğimiz önümüzdeki dönemlerde de sürecek, yeni projelerle Bursalılarla yine buluşacağız." diye konuştu.

Özhan Marketler sponsorluğunda gerçekleştirilen konserde ilk olarak sahneye Perdenin Ardındakiler Grubu çıktı. Alternatif müziğin son dönemdeki önemli temsilcilerinden olan grup, sevenleri tarafından alkışlarla dinlendi. Özellikle Z kuşağının hayranlarının doldurduğu Açıkhava Tiyatrosu’nda, dinleyicileri mest etti.

Ardından sahneyi ünlü kamança sanatçısı Mark Eliyahu’ya bıraktı. Enstrümanları modern ve türler arası seslerle müthiş biçimde birleştiren Eliyahu, muhteşem bir müzik ziyafeti sundu. Müziğe 4 yaşında kemanla başlayan Eliyahu, eğitim için gittiği Yunanistan’a kamança ile tanıştı. "Hem babam hem öğretmenim" dediği babası PirisEliyahu’ya da sahneye davet eden ünlü sanatçı, müzisyen olan babasıyla yaptığı enstrüman düetle gönülleri fethetti. Doğu ve batı müziğini harmanlayarak, dinleyenlerine sunan Eliyahu, kamançası ile Açıkhava Tiyatrosu’nda adeta mest etti. Sanatçının orkestrasındaki perküsyon sanatçısı RonyIwryn ise bir kap içindeki suyla yaptığı solo performans ile dinleyenleri kendine hayran bıraktı. Konserde Mark Eliyahu, kamançasıyla Perdenin Ardındaki grubu solisti Doruk Ereşter ile Uzaklar ve Her Gece şarkılarına yaptığı Türkçe düetle sanatseverlere büyülü bir gece yaşattı. Eliyahu ve Ereşter, 60 yıllık bu efsane festivalde kendilerini Bursalılarla buluşturan Bursa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Alinur Aktaş’a teşekkür etti. Konserini elinde bağlama ile tüm sahneyi gezerek ve seyircileri selamlayarak tamamlayan sanatçı, hayranlarının yoğun isteği üzerine orkestrasıyla birlikte yeniden sahneye çıkarak iki enstrümantal eserini daha seslendirdi. Sanatseverlerin coşkuyla izlediği Eliyahu, sahneden alkışlarla uğurlandı.