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Evsizlere Bursa Büyükşehir şefkati
Evsiz, evini terk etmiş, evden kovulmuş ve iş aramak için Bursa’ya gelen ve sokakta kalan 30 vatandaşa Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Şehirlerarası otobüs terminali ve Çekirge Devlet Hastanesi’nden toplanan vatandaşlar, barınma evlerine yerleştirildi.
BURSA 17.01.2021, 15:25
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Evsiz, evini terk etmiş, evden kovulmuş ve iş aramak için Bursa’ya gelen ve sokakta kalan 30 vatandaşa Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Şehirlerarası otobüs terminali ve Çekirge Devlet Hastanesi’nden toplanan vatandaşlar, barınma evlerine yerleştirildi.Bursa’da ‘dondurucu soğukta’ kendilerine barınacak bir yer bulamayan ve umumi mekanları mesken tutan vatandaşlara, Büyükşehir Belediyesi’nin şefkati yetişti. Şehirlerarası otobüs terminali ve Çekirge Devlet Hastanesi’nde kalan evsiz, sokağa mahkum ve barınma ihtiyacı olan 30 kişi, ‘Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bulundukları yerlerden alınarak, barınma merkezlerine transfer edildi. Taşınma öncesinde vatandaşlara, Çekirge Devlet Hastanesi’nde Covid-19 testi yapıldı. Testlerin ardından 7 kişi Celal Sönmez İzolasyon Merkezi’ne, 22 kişi Ürünlü Barınma Merkezi’ne, 1 kişi de Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne yerleştirildi.
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