“El Ele Güvenli Geleceğe” projesi doğrultusunda üniversite kampüslerinde bilgilendirme stantları kurulacak

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, üniversite öğrencilerinin terör faaliyetlerinden uzak tutulması, eğitim-öğretim hizmetlerinin huzurlu ve güvenli bir ortamda sunulması amacıyla, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde gerekli çalışmaları yürütme, bilgilendirme ve önleme faaliyetleri gerçekleştirecek.

"El Ele Güvenli Geleceğe" isimli, üniversitelere yönelik projesi doğrultusunda, 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin eğitim hizmetlerinin huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi, öğrencilerin terör faaliyetlerinden uzak tutulması, gençlerin ve ailelerin yeni bir şehre geldikleri ilk andan itibaren kendilerini güvende hissetmelerinin sağlanması, yasa dışı faaliyetlere karşı farkındalık oluşturarak illegal oluşumların propaganda faaliyetleri ve eylemlerine karşı bilinçlendirmek ve teröre karşı ortak tavrın sergilenmesi amacıyla üniversite kampüslerinde ve Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı bulunan yurtlarda kurulacak stantlarda bilgilendirme faaliyetleri yapılacak. Ayrıca, bilgilendirme broşürleri de dağıtılarak çeşitli ikramlarda bulunulacak.

Bu çerçevede Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3-7 Ekim 2022 tarihleri arasında Bursa Teknik Üniversitesinde, 10-21 Ekim 2022 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi kampüslerinde öğrenim görmeye başlayan öğrencilere ve Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda kalan öğrencilere yönelik “El Ele Güvenli Geleceğe” isimli bilgilendirme stantları kurulacak.

Yapılan çalışmalar neticesinde 17 bin 500 öğrenci ile irtibata geçilmesi planlanıyor.