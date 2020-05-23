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Eğitim Bir-Sen talep etti bakanlık yerine getirdi

EĞİTİM BİR-SEN GENEL MERKEZİ TALEBİ DOĞRULTUSUNDA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, 18 MART 2020 TARİHİNDE ATANAN ÖĞRETMENLERİN KARARNAMELERİNİN 22 HAZİRAN 2020 GÜNÜ ATANDIKLARI İLLERE GÖNDERİLECEĞİ VE 2016 YILINDA GÖREVE BAŞLAYAN VE KADROYA GEÇEN ÖĞRETMENLERİN 31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA BİR YILLIK HİZMET SÜRESİNİ TAMAMLAYANLARIN İL İÇİ VE İLLER ARASI YER DEĞİŞİKLİĞİNE MÜRACAAT EDEBİLECEĞİ İFADE ETTİ.

Eğitim Bir-Sen talep etti bakanlık yerine getirdi

EĞİTİM BİR-SEN GENEL MERKEZİ TALEBİ DOĞRULTUSUNDA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, 18 MART 2020 TARİHİNDE ATANAN ÖĞRETMENLERİN KARARNAMELERİNİN 22 HAZİRAN 2020 GÜNÜ ATANDIKLARI İLLERE GÖNDERİLECEĞİ VE 2016 YILINDA GÖREVE BAŞLAYAN VE KADROYA GEÇEN ÖĞRETMENLERİN 31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA BİR YILLIK HİZMET SÜRESİNİ TAMAMLAYANLARIN İL İÇİ VE İLLER ARASI YER DEĞİŞİKLİĞİNE MÜRACAAT EDEBİLECEĞİ İFADE ETTİ.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 13:09
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Eğitim Bir-Sen talep etti bakanlık yerine getirdi

Eğitim Bir-Sen Genel Merkezi talebi doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı, 18 Mart 2020 tarihinde atanan öğretmenlerin kararnamelerinin 22 Haziran 2020 günü atandıkları illere gönderileceği ve 2016 yılında göreve başlayan ve kadroya geçen öğretmenlerin 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir yıllık hizmet süresini tamamlayanların il içi ve iller arası yer değişikliğine müracaat edebileceği ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın duyurusunun ardından açıklamalarda bulunan Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar, “Eğitim Bir-Sen olarak, 18 Mart’ta atanan 20 bin öğretmenin göreve başlamasının daha fazla zamana yayılmaması çağrısında bulunmuş; Bakanlığa bu hususta başvuruda bulunarak, ’Öğretmenlerimizin kazanılmış hakları salgın sürecinde zemine yayılmamalı, kararnameleri gönderilerek hakları zamanında verilmeli, yüzleri güldürülmelidir’ demiştik. Yine Bakanlığa yazılı başvuruda bulunarak, idari süreçlerin doğurduğu sonuçlar sebebiyle fiilen göreve geç başlatılan öğretmenlerden 2016 yılında atananların isteğe bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuru hakkı işlemlerinde 30 Eylül yerine 31 Aralık tarihinin esas alınmasını talep etmiş, salgın sürecinde iki hususta da Bakanlık yetkilileriyle görüşerek, girişimlerde bulunmuştuk. Bakanlık duyurusunda, 2017 yılında göreve başlayan sözleşmeli öğretmenlerimizden birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla kadroya geçenlerin ise Ağustos ayı mazerete bağlı yer değişikliğine başvuru yapabilecekleri ifade edilmiştir. Ancak, mazerete bağlı yer değişikliği hakkının sadece kadroya geçenlere tanınması yeterli olmayıp kendi ellerinde olmayan sebeplerle göreve geç başlatılan sözleşmeli öğretmenlerimizin bu gecikmeden dolayı mazerete bağlı yer değişikliği hakkından mahrum bırakılması bir mağduriyet unsuru olarak devam etmektedir” dedi.

Çabalarının sonuç vermesi ve Bakanlığın, Eğitim Bir-Sen Genel Merkezi’nin taleplerini dikkate alarak öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde adımlar atmasından dolayı memnun olduklarını belirten Acar, “Bakanlık yetkililerine, sosyal bir travmaya doğru giden bu süreçte inisiyatif alıp sorunu çözdükleri için teşekkür ediyoruz. Aynı hassasiyetin, 2017 yılı Temmuz ayında atanan bütün sözleşmeli öğretmenlerin yaz tatili dönemi mazerete bağlı yer değişikliği hakkından faydalandırılmaları noktasında da gösterilmesini talep ediyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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