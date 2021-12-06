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Can dostları için modern tesis

Bursa’da düzenli besleme faaliyetleri ile ve doğal ortamlara yerleştirilen barınaklarla sürekli can dostlarının yanında olan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de kente modern bir Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi kazandırıyor. Ormanlık alanda hiçbir ağaca zarar verilmeden gerçekleştirilecek proje alanında incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yatırımı 2022 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

BURSA 06.12.2021, 11:09
Can dostları için modern tesis

Bursa’da düzenli besleme faaliyetleri ile ve doğal ortamlara yerleştirilen barınaklarla sürekli can dostlarının yanında olan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de kente modern bir Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi kazandırıyor. Ormanlık alanda hiçbir ağaca zarar verilmeden gerçekleştirilecek proje alanında incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yatırımı 2022 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Nilüfer ilçesi sınırlarındaki orman arazisine kurulacak Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilen yaklaşık 31 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilecek. Bünyesinde ameliyathane binası, kuduz müşahade binası, bahçeli yaşam ünitesi, tedavi ünitesi, yavrulu anne tedavi ünitesi, personel binası, su deposu ve LNG tesisi bulunacak projenin ikinci etabında ise hayvan çeşitliliği ve büyüklüğüne göre merkez alanı 200 dönüme kadar yayılabilecek. Orman arazisindeki tek bir ağaca bile zarar vermeyecek şekilde tasarlanan projede yeşil varlığı öne çıkarılacak ve can dostları için doğal bir yaşam alanı oluşturulacak. Çevre duvarı ve tel-çit imalatlarının başladığı proje alanını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, projeyi önümüzdeki yılsonuna kadar projeyi tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Özellikle dükkanların kapalı olduğu, sokaklarda hayatın durma noktasına geldiği pandeminin ilk dönemlerinde sokak hayvanlarının da büyük sıkıntıya düştüğünü hatırlatan Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak bu dönemde de can dostlarının imdadına yetiştiklerini hatırlattı. Mahalle gönüllüleri ile düzenli besleme faaliyetleri, sivil topum kuruluşlarıyla işbirliği içinde ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Ama biz baştan beri çok daha kurumsal bir merkezde, çok daha hijyenik ve modern şartlarda can dostlarımıza hizmet vermeyi istediğimizi söylemiştik. Şimdi Orman’dan aldığımız tahsisatla da Gümüştepe Mahallesi’nde yaklaşık 31 bin metrekare alanda çalışmalara başladık. İnşallah zaman içerisinde etap etap bu proje genişleyecek” dedi.

“Hayvan sevgisini artıracağız”

Hayvan sağlığına yönelik birimlerin yanı sıra proje dahilinde yürüyüş yolları, pergolalar, etkinlik ve çocuk oyun alanlarının da yapılacağını dile getiren Başkan Aktaş, “Amacımız gelen vatandaşlarımızı burada ağırlamak, hayvan sahiplenmelerini sağlamak ve özellikle okullarımızı burada misafir ederek çocuklarımızdaki hayvan sevgisini artırmak. Yine araçla gelenlerin sorun yaşamaması için otoparklarımız bulunacak. Çevre duvarı ve tel-çit imalatlarında başladık. Mümkün olduğu kadar ağaç nakli yaparak, ağaç kesimi yapmadan doğaya uygun şekilde çalışıyoruz. Yine Misi mahallemizin ihtiyaçlarını düşünerek, bir Hıdrellez etkinlik alanı oluşturuyoruz. İnşallah nasip olursa 2022 sonunda da bu imalatı bitirip, Bursa’ya kazandırmış olacağız” diye konuştu.

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