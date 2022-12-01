Bursa’da 29 bin 654 öğrenciye ücretsiz yemek

Milli Eğitim Bakanlığın, uygulamaları çerçevesinde ücretsiz yemek hizmetinden yararlanan öğrenci sayısı her geçen gün artıyor. Bu çerçevede Bursa’da da 29 bin 654 öğrenci ücretsiz yemek hizmetinden faydalanıyor.

Her konuda öğrencilerin yanında olduklarını ifade eden Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, "Milli Eğitim Bakanlığı liderliğinde, öğrencilerimizin eğitime erişimini artırmak ve öğrencilerimizin eğitim öğretimlerini en iyi şartlarda sürdürebilmelerini sağlamak için çalışmalarımızı tüm hızıyla yürütüyoruz. Bu çalışmaların bir tanesi de öğrencilerimize ücretsiz yemek imkânı sağlamak. Bu çerçevede kentimizde 29 bin 654 öğrencimiz ücretsiz yemek hizmetinden yararlanıyor. Bu sayının hızla daha yukarı çıkması için çaba sarf ediyoruz. Öğrencilerimizin faydalandığı ücretsiz yemek imkânı çerçevesinde meslek liselerimizin de bu süreçte görev alması bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Meslek liselerimizde, döner sermaye çerçevesinde öğrencilerimiz tarafından hazırlanan ürünler, beslenme desteği olarak öğrencilerimize ücretsiz sunuluyor. Öğrencilerimize ücretsiz yemek imkânının sağlanması noktasında başta Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer olmak üzere emeği geçenlere öğrencilerim adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin eğitime erişimini artırmak için sosyal politikalarla öğrencileri desteklemeye devam ediyor. Şartlı eğitim yardımından öğrenci burslarına, taşımalı eğitimden ücretsiz yemek imkânına, ücretsiz ders kitaplarından yardımcı kaynaklara çok sayıda proje, kararlı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı, bu çerçevede yaptığı çalışmalar sonucunda ücretsiz yemek yiyen öğrenci sayısını 1,5 milyondan 1 milyon 796 bin 985’e çıkardı. Bursa’da ise 29 bin 654 öğrenci ücretsiz yemek hizmetinden yararlanıyor.