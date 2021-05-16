Bursa için dolu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Bursa için, dolu, sel ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada bugün saat 13.00’dan itibaren başlayarak 20.00’a kadar süreceği tahmin edilen uyarıda, "Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların YEREL olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.