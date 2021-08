Bursa FotoFest’te bu yıl tema ‘Göz Göze’

‘Göz Göze’ temasıyla bu yıl on birincisi yapılacak olan Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (BursaFotoFest), 19-28 Kasım 2021 tarihlerinde kapılarını Merinos AKKM’de bir kez daha açıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) işbirliğiyle bu yıl 19-28 Kasım 2021 tarihleri arasında Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali (BursaFotoFest), on birinci kez düzenleniyor. Bu yıl ‘Göz Göze’ temasıyla gerçekleştirilecek festival, konuk ülke olarak Azerbaycan’ı ağırlayacak. Konu ile ilgili açıklama yapan Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, “Geçtiğimiz yıl sanal olarak gerçekleştirdiğimiz festivali bu sene şartlar uygun olursa fiziksel olarak düzenlemeyi düşünüyoruz. Bizler fotoğraf tutkunlarını, fotoğrafçılar ise Bursa FotoFest’i çok özledi. Her yıl olduğu gibi bu yılda dünya’nın dört bir tarafından ve ülkemizin her coğrafyasından gelen fotoğrafçıları Bursa’da buluşturacağız. Festival kapsamında birçok panel, toplantı, atölye çalışmaları ve portfolyo değerlendirmeleri düzenleyeceğiz. Ben emeklerinden dolayı festival küratörümüz Kamil Fırat hocamıza, BUFSAD Başkanımız Serpil Savaş ile tüm gönüllülere bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi. Festivalde çalışmaları ile yer almak isteyen fotoğrafçılar ise www.bursafotofest.org üzerinden proje dosyalarını sisteme yükleyerek başvurularını gerçekleştirebilirler. Son başvuru tarihi ise 15 Ekim.