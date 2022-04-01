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Bursa Esnaf Odası Başkanı Ali Özkan İlhan, BESOB’a başkan adaylığı açıkladı

Bursa Esnaf Odası Başkanı Ali Özkan İlhan, 2022 Mayıs ayında gerçekleşecek olan Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği başkanlık seçimi için adaylığını açıkladı.

BURSA 01.04.2022, 15:39
Bursa Esnaf Odası Başkanı Ali Özkan İlhan, BESOB’a başkan adaylığı açıkladı

Bursa Esnaf Odası Başkanı Ali Özkan İlhan, 2022 Mayıs ayında gerçekleşecek olan Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği başkanlık seçimi için adaylığını açıkladı.

Toparlanma ve dirilme vakti olduğuna işaret eden Özkan İlhan, “Bugün hepimiz başka bir aşamaya geçiyoruz, toparlanma ve dirilme vakti olduğuna inanıyorum. Covid-19 belası ile başlayan sıkıntılı süreç hâlen devam etmektedir. Hayatlarımızı dahi idame etme noktasında zorlandığımız bu günlerde esnaf teşkilatının kaderlerinin belli olacağı bir sürece giriyoruz” dedi.

Esnaf ve sanatkarların sıkıntılarını ve ihtiyaçlarını çok iyi bildiklerini vurgulayan İlhan, "Bütün sorunlarımızı ver yarınlarımızı yeniden yapılandırma aşamasındayız. Önemli olan içimizdeki cevherdir. Bizler bugün buraya yol yürüdüğümüz, alanında uzman, çağımızda ve sektörüne yön veren, arkadaşlarımız ile bu yola çıktı. Hizmet anlayışı ile çıktığımız bu yolda, tek hedefimiz var, ideallerimiz ve projelerimiz.” ifadelerini kullandı.

"Bursa esnafına ve odalarına katkı sağlamak, hizmet etmek, gelişen çağımıza çözüm ortağı olmak amaçlarımızın başında gelmektedir" diyerek sözlerini sürdüren İlhan, "Siz değerli büyüklerimin, arkadaşlarımın ve mevkidaşlarımın en doğru, kararı vereceğine, Bursa’mızın hak ettiği değeri bizler ile kazanacağına eminim. Yarınlara umutla bakmak istiyorsak bir kan değişikliğine yeni bir heyecana gençliğin getirdiği güce ihtiyacımız var. Asil olan esnafımızdır, vekil sadece ve sadece hizmetkardır”dedi.

İlhan, BESOB Başkanı olursa uygulamaya geçireceği 16 vizyon projesini de şöyle sıraladı; “Esnaflarımızın ve Bursa’mızın kanayan yarası hâline gelen Çataltepe Sanayi sitemizi bürokrasi ile birlikte bitirmek, eğitim komisyonu kurarak üyelerimizi bir an önce gerekli belgelendirmeleri sağlamak, birlik binamızı kurumsal bir yapı kazandırarak tadilat ve çehresini değiştirmek istiyoruz. Bina dışarısında kalan odalarımıza gerekli yer tahsis yaparak bina bünyemize almak, üyelere ve odalara katlı sağlayacak çeşitli faaliyetler yapmak, ilçe odalarımız ile ayda bir ilçe olarak kahvaltı programından başlayarak ilçe odaları dahil esnaf ziyaretleri yapacağız. Sendika mantığı ile hastaneler özel okullar ve benzin istasyonları gibi indirim anlaşmaları, odaların mali bütçelerini arttıracak yazılımlar ile teknolojiden faydalanarak programlar sunmak için çalışacağız. Ulaşım odaları ile ilgili sigorta ve pisokoteknik hizmetleri sunmak komisyon oluşturmak, BESOB bünyesinde bir hukuk bürosu kurmak oda ve üyelerin hizmetine sunmak, bina girişinde büfenin bulunduğu alana lokal ve restoran alanı oluşturacağız. Hem üyenin hem de odaların faydalanacağı sosyal donatı alanı oluşturmak, meslek liseleri ve çıraklık okulları ile koordineli çalışarak esnafın kanayan yarası olan kalifiyeli eleman teminin de rol alarak çözüm ortağı olacağız. İlgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte kayıp-kaçak önleme birimi kurularak üye sayıların artımı ve haksız rekabetin yok edilmesi için mücadele edeceğiz. Yurt dışı pazarlarına daha rahat erişim için yabancı dil desteği sağlayacağız. Birlik tasarrufları ile oluşturulacak bir fon ile maddi sorunlar yaşayan odalarımıza katkıda bulunarak yaşanan sorunlarda odalarımızı yalnız bırakmayacağız"

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