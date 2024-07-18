Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; bölge genelinde hava sıcaklıklarının önümüzdeki bir haftalık periyotta mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmekte olduğunu belirtildi.

Açıklamada, “Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklar; Diyarbakır 39-42, Şanlıurfa 40-42, Mardin 37-39, Batman 40-43, Siirt 37-40 ve Şırnak 35-37 aralıklarında olacağı tahmin edilmektedir. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ila 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir” denildi.