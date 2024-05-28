2023-2024 Süper Lig şampiyonu geride bıraktığımız Pazar akşamı belli oldu. Galatasaray, Konyaspor deplasmanında aldığı galibiyetle 24’üncü şampiyonluğunu ilan etti. Yeşil sahalardaki kıyasıya şampiyonluk mücadelesini Fenerbahçe ikinci sırada tamamladı. Ancak Fenerbahçe, yatırımcısının yüzünü borsada güldürdü. Ağustos başından beri FB hisseleri yüzde 69 artış gösterdi. FB hisseleri bu artış oranıyla ezeli rakiplerini geride bıraktı. Haftanın ilk işlem gününde tavan yapan FB hisseleri, yükselişini bu sabah da sürdürürdü. FB hisseleri güne yüzde 5 artış oranıyla 124,5 liradan başladı.



Şampiyon devre kesti

Futbolda sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray ise haftanın ilk işlem gününde devre kesti. GS hisseleri Ağustos başından bu yana ise yüzde 31,6 kazandırdı. Söz konusu dönemde 6,72 liradan 8,84 liraya yükseldi. GS hisseleri açılışta sınırlı yükselişin ardından azalışa geçti. Hisseler yüzde 1,47 değer kaybıyla işlem görüyor.



Beşiktaş hisselerinde anormal hareket

Öte yandan Beşiktaş hisselerinde Ağustos başından bu tarafa sert yükselişler görüldü. Ancak hissede geçtiğimiz günlerde 13 işlem günü üst üste taban yaşandı ve 89,75 liraya kadar yükselen BJK hissesi geçtiğimiz hafta 18,50’ye kadar geriledi. BJK hissesi biraz toparlanmayla 40 lirayı gördü. Ağustos başındaki fiyatıyla bugünkü değeri kıyasladığında BJK hissesi yatırımcısına yüzde 31 kazandırdı.



Tek kaybettiren Trabzonspor oldu

Trabzonspor hisseleri ise Ağustos başından bu yana fiyat kıyaslamasında eksi yazdı. Söz konusu dönemde 3,21 lira olan TS hisseleri bugün 2,05 liraya geriledi. Hisselerdeki değer kaybı yüzde 36 olarak hesaplandı.