Dün, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,36 değer kaybıyla 9.548,09 puanla tamamlamıştı. Haftanın üçüncü işlem gününe ise borsa yükselişle başladı.

BIST100'de satış baskısı dün de etkili oldu. Kapanış 9548 seviyesinde gerçekleşti. BIST'te 9500-9374 bandını nispeten güçlü destek bölgesi olarak değerlendiriyoruz. Bu bölge üzerindeki hareketin korunması yaşanan düzeltmenin halen sınırlı kaldığına işaret ediyor. Bu bandın altına inilmesi durumu daha belirgin bir zayıflamaya neden olabilir. Diğer taraftan endekste 9650-9750 bölgesi üzerine geri dönüş sağlanması güçlü seyre geri dönüş olarak düşünülebilir. Bu bölge üzerinde 9950-10000 bandı dolar bazlı grafiklerde önemli gördüğümüz direnç bölgesi. Endekste daha belirgin hareketin ise 9950-10000 bandı üzerinde gelişmesi beklenebilir. BIST100 için 9500-9402-9374-9271-9060 destek, 9628-9750-9840-9950-10.000/250 direnç.