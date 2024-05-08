Birçok kişisel finans uzmanı, yazar ve yatırımcı, hisse senetleriyle ilgili karamsar tahminler sunuyor. Ancak veriler, düşüş beklentisinin yanıltıcı olabileceğini gösteriyor. Çünkü S&P 500'ün 200 günlük hareketli ortalaması, neden yatırımcıların uzun vadede hisse senetlerine yatırım yapmaları gerektiğini açıkça ortaya koyuyor.

MarketWatch'tan Joseph Adinolfi'nin haberine göre, geçen ay piyasada yaşanan satışlar, düşüş beklentisinde olanları cesaretlendirdi. Ancak S&P 500 Endeksi için uzun vadeli trend çizgisi, yüzde 4,6 civarındaki düşüşün gelecek için endişe verici olmadığını gösteriyor.

S&P 500'ün 200 günlük hareketli ortalaması, gerilemekte değil, Şubat 2022'deki bir önceki zirvesini aşarak rekor seviyeye ulaştı. Dow Jones Piyasa Verileri'ne göre, uzun vadeli trend çizgisi Pazartesi günü en son rekorunu 4.706 puanla kırdı.

Carson Group'tan stratejist Ryan Detrick, 200 günlük hareketli ortalamayı önemle vurguluyor. Detrick, yatırımcıların düşüş beklentilerini göz ardı etmeleri ve uzun vadede hisse senetlerine yatırım yapmaya devam etmeleri gerektiğini belirtiyor.

Detrick, "Trend senin arkadaşındır" şeklindeki sık sık tekrarlanan bir Wall Street sözünden alıntı yapıyor. "200 günlük hareketli ortalama, bir gemi gibi; bir kez harekete geçtiğinde geri dönmek zordur ve bu eğilim genellikle bir süre daha devam eder" diyor.

S&P 500'ün 200 günlük hareketli ortalamasının en son rekoru, Pazartesi günkü tek olumlu teknik gelişme değil. Dow Jones Piyasa Verileri'ne göre, gösterge endeks, iki haftadan uzun bir süreden sonra ilk kez 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapandı; bu, Nisan ayındaki borsa çalkantısının geride bırakıldığını gösteriyor.

Bu teknik göstergeler, hisse senetlerinin 2024'te tırmanmaya devam etme yeteneğini yansıtıyor, bunun yanı sıra yapışkan enflasyondan Fed'in bu yılki faiz indirimlerine ve jeopolitik huzursuzluğa ilişkin endişelere rağmen.

Geçmiş performans verileri de yükseliş beklentisini destekliyor. Önceki 12 boğa piyasasıyla karşılaştırıldığında, mevcut piyasa hala oldukça genç; ortalama beş yıllık bir süre ile karşılaştırıldığında ise ancak 19 ay sınırına ulaşmış durumda. Hisse senetlerinin yakın zamandaki zirveden yüzde 20'den fazla düşmesi durumunda ayı piyasasında olduğu söyleniyor.

Fairlead Strategies'in kurucusu ve yönetici ortağı Katie Stockton, "Diğer teknik göstergeler hisse senetlerinin gelecek haftalarda düşmeye devam edebileceğini gösteriyor; bu, giriş yapmak isteyen yatırımcılar için cazip bir nokta olabilir" diyor.

Stockton, "200 günlük hareketli ortalama gecikmeli bir göstergedir; size uzun vadeli hakim eğilimin ne olduğunu söyleyecektir. Ancak bu en iyi piyasa zamanlama aracı değildir" diyor. Stockton, daha iyi bir seçeneğin, daha kısa vadeli olan ve 11 Nisan'dan bu yana düşüş gösteren 20 günlük hareketli ortalama olduğunu belirtiyor.

Stockton ayrıca MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama) göstergesinin aylık ve haftalık okumalarını da izliyor. Son haftalık MACD okumaları, hisse senetlerinin yakın vadede muhtemelen daha da düşeceğini gösteriyor, ancak trendde daha kalıcı bir değişim henüz aylık gösterge tarafından doğrulanmamıştır. Stockton, "Bu düzeltme aşamasına bir adım daha yaklaştığımızı gösteriyor. Ancak ayı piyasası döngüsünün başlamasının aksine bu, yatırımcılara bir fırsat sunmalıdır" diyor.