Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,60 puan ve yüzde 0,21 artışla 10.358,10 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi ise yüzde 0,34 artış kaydetti. En çok kazandıran sektör endeksi yüzde 0,88 ile inşaat olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 2,36 ile spor sektörü oldu.

Dün BIST 100 endeksi yüzde 0,68 artışla rekor seviyeden günü tamamlamıştı, 10.336,50 puandan kapanmıştı ve en yüksek seviye 10.375,74 puana ulaşmıştı.

Küresel piyasalarda, yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın gelecek dönem politikalarına ilişkin net sinyaller bekliyorlar.

Türkiye'nin CDS'i, ekonomi yönetiminin attığı adımlar ve yurt dışı swap kanallarını açma haberleriyle 282 baz puanın altına geriledi, şu anda 279,33 seviyesinde bulunuyor.

Bugün hazine nakit dengesi, Almanya'da sanayi üretimi, ABD'de toptan eşya stokları ve mortgage başvuruları takip edilecek.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.470 ve 10.650 seviyeleri direnç, 10.230 ve 10.150 puan ise destek konumunda. Bu bilgiler ışığında, yatırımcılar piyasayı daha yakından takip etmeye devam edebilirler.