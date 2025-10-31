Yapılan zam, bu sabah itibarıyla istasyon tabelalarına yansıdı. Geçtiğimiz hafta motorine gelen 3 TL’lik zammın ardından benzin fiyatlarına da yeni artış gelmesiyle araç sahipleri bir kez daha akaryakıt fiyatlarını merak etmeye başladı.

Brent Petrol Geriledi

Uluslararası piyasalarda Brent ham petrol fiyatı yüzde 0,54 düşüşle 64,65 dolar seviyesine geriledi. Ancak döviz kurundaki yükseliş, yurt içi akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ve dolar kurundaki değişim dikkate alınarak rafineriler tarafından belirleniyor.

31 Ekim 2025 Cuma Günü Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 53,49 TL

Motorin: 55,47 TL

LPG: 27,71 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 53,32 TL

Motorin: 55,33 TL

LPG: 27,08 TL

Ankara

Benzin: 54,35 TL

Motorin: 56,50 TL

LPG: 27,60 TL

İzmir

Benzin: 54,69 TL

Motorin: 56,82 TL

LPG: 27,53 TL

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Rafineriler bu verileri dikkate alarak fiyatları belirliyor. Dağıtım firmaları ise rekabet koşulları ve serbest piyasa dinamiklerine göre küçük farklılıklar uygulayabiliyor. Bu nedenle fiyatlar şehirden şehre ve firmadan firmaya değişiklik gösterebiliyor.

Son zamlarla birlikte araç sahipleri yakıt maliyetlerinin giderek arttığını belirtiyor. Özellikle uzun mesafe sürüş yapanlar ve ticari araç sahipleri, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin bütçelerini zorladığını ifade ediyor.