Meram Yeniyol ile Meram Eskiyol, Şehir Caddesi ve Ateşbaz Caddesi arasında kalan Konya’nın en değerli alanlarından birisini şehre kazandıracaklarını belirten Başkan Altay, “Ağır Bakım diye tabir ettiğimiz 640 bin metrekarelik alandaki askeri tesislerin Ankara yolu üzerinde ASELSAN’ın karşısındaki alana taşınmasıyla ilgili süreç kesintisiz bir şekilde devam ediyor” dedi.



“Sadece Türkiye’nin değil dünyanın en modern tesislerinden birini inşa ediyoruz”

Başkan Altay, çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü vurgulayarak, “Meram’daki alanda 400 bin metrekarelik park ve sağlık tesisi alanlarıyla birlikte Konya’nın en büyük parklarından birisini inşa etmiş olacağız. Ayrıca bu yaptığımız tesisle de askerlerimize sadece Türkiye’nin değil dünyanın en modern tesislerinden birisini inşa ediyoruz. Toplamda 60 bin metrekarelik kapalı alanda modern bir tesis olacak. Burada özellikle tankların ve diğer ağır silahların bakımlarının ve diğer ihtiyaçların giderildiği bir tesis ortaya çıkacak. Şu anda fiziki olarak yüzde 65 gerçekleştirmeye geldik. İnşallah 2025 yılı sonunda tamamlanarak hizmete açılmış olacak” değerlendirmesinde bulundu.



“Konya’mıza, Türk Silahlı Kuvvetleri’mize ve ülkemize hayırlı olsun”

Ağır Bakım Kentsel Dönüşümü’nün çok kıymetli bir proje olduğuna dikkati çeken Başkan Altay, “Ağır Bakım Kentsel Dönüşümü, Konya Büyükşehir tarihinin en büyük dönüşümü ama bir taraftan bunu bir sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Şehrimizin ortasında bulunan alan vatandaşımıza açılmış olacak. Diğer taraftan da Türk Silahlı Kuvvetleri modern bir tesis kazanmış olacak. Özellikle günümüzde yaşanan güvenlik sorunlarından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin böyle önemli bir tesise kavuşuyor olmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. İnşallah 2025 yılı sonunda hayırlısıyla burayı tamamlamayı arzu ediyoruz. Konya’mıza, Türk Silahlı Kuvvetleri’mize ve ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.