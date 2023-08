Hasat zamanının başlamasıyla tezgahlarda yerini alan bamya fiyatının yüksekliği ile dikkat çekiyor. Sinop Meydankapı Mahallesi’ndeki Kapalı Pazaryeri’nde 1 kilosu 100 liradan satılan bamya üretiminin ve hasatının zorluğuyla biliniyor. Pazar satıcıları, bamyanın işçiliğinin zor olduğunu ifade ederken artan maliyetlerin de fiyatları yükselttiğine dikkat çektiler.



Bamya satıcısı Sabri Yavuz yaptığı açıklamada, ‘’Bamya fiyatları pahalı diyorlar ama pahalı değil. Çünkü neden bunu her gün topluyoruz. Büyümemesi lazım, hepsi aynı boyda olacak o yüzden her gün toplamak lazım. Ürünü toplaması zor. Yakıyor insanı" dedi.

Maliyetlerin yüksekliğine dikkat çeken satıcı Şerife Köklü, ‘’Bamya yüksek fiyatlı değil, gelmemiz gitmemiz zaten pahalı. Her gün toplayacaksın. Bu sıcakta kim bunu her gün toplar, emeği çok. Bize kalsa 200’e de vermeyiz ama mecburen vereceğiz.’ şeklinde konuştu.