Burhaniye'de düzenlenen eski eşya mezadı, üç yılını doldurdu. Edremit Körfezi'ndeki eski eşya meraklılarını bir araya getiren mezat ilgi görüyor. Mezatta, kitaptan halıya ve giysilere kadar ürünler satılırken, üretimden kalkan eşyalarda satışa sunuluyor. Kurulan mezada her hafta yeni insanlar katılırken, vatandaşlar evlerindeki eski eşyaları da satma olanağı buluyor. Şehit Turhan Bayraktar Parkında kurulan mezatta, eski tabaklardan, gemici fenerine, eski halı ve kilimlere kadar yüzlerce ürün satılıyor. Antika mezadına katılanların sayısı her geçen gün artarken, mezatta alış veriş yapan vatandaşlarda mutluluklarını dile getirdi. Mezada, Ali Bayraktar ev sahipliği yaparken, Murat Aker sunuculuğu, Ergenç Çavuşoğlu da muhasebesini üstleniyor. Mezada 2 yıldan beri geldiğini anlatan Şerafettin Esen, “Mezada geliyorum. Yaklaşık 2 yıldan beri katılıyorum. Evde kullanmadığım eşyaları değerlendiriyorum. Her hafta gelerek eve 3-5 kuruş katkı sağlıyorum. Eğer ihtiyacım varsa da onları da almaya çalışıyorum” dedi. Ankara’dan gelen Nazmi Terzi de, “Bu mezada her hafta, Ankara’dan geliyorum. Güzel şeyler oluyor. Mutlu oluyoruz. Bir şeyler alıyoruz, satıyoruz. O da bizi mutlu ediyor. Herkesin gelmesini de bekleriz” dedi. Ayvalık’tan gelen Metin Egeli ise, "3 Senedir geliyorum. Gayet memnunum. Uygun şeyler satılıyor mezatta. Heyecan da veriyor bana. Arkadaşlara da söylüyorum. Mesela arkadaşımı yeni getirdim. İlk defa geliyor. Gayet güzel” dedi.