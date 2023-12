ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal'in yönettiği Ankara Ticaret Odası’nın aralık ayı meclis toplantısında 2023 yılını değerlendirerek, 2024 yılına ilişkin öngörü ve beklentilerini paylaştı. Küresel ekonominin pandemiden bu yana normal seyrine dönmediğini kaydeden Baran, “Pandeminin ardından küresel ekonomi tam toparlayacakken Rusya-Ukrayna savaşı başladı, tedarik zincirleri bozuldu. Ekonomideki dengeleri etkileyen birçok olay yaşandı. Sıkılaştırılan para politikalarının küresel ekonomideki yavaşlatıcı etkisi hissedildi. Yaşam maliyeti krizi, gelişmiş ülkelerde bile büyük bir probleme dönüşürken, gelişmekte olan ekonomiler artan hayat pahalılığının yanı sıra, borçlanma maliyetlerinin artışı ve yabancı sermayenin çıkışı ile de baş etmek zorunda kaldı. İklim krizi tüm dünyada giderek daha fazla zarara neden olurken, tarihin en sıcak yılını yaşadık” dedi.



“Hevesle başladığımız yıl, 6 Şubat’ta meydana gelen depremle hepimizin yüreğini paramparça etti”

2023 yılının Cumhuriyet’in 100’ncü yılı olması nedeniyle Türkiye açısından önemli bir yıl olduğunu belirten Baran, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinin yılın genelinde etkilerinin hissedildiğini ifade ederek, “Hevesle başladığımız yıl, 6 Şubat’ta meydana gelen depremle hepimizin yüreğini paramparça etti. Yüzyılın felaketini yaşadık. 11 ilimizde yıkıma yol açan deprem, ekonomimizi de ağır bir şekilde etkiledi. Bu yıl genel seçimlerin ardından gerçekleştirilen para ve maliye politikası değişiklikleri, Türkiye ekonomisinde yılın ikinci yarısına damga vurdu. Merkez Bankası, para politikasını sıkılaştırırken faizleri yükseltti. Ekonomi yönetiminin adımları piyasalara güven vermeye, yabancı yatırımlar da artmaya başladı. Türkiye, OECD üyesi ülkeler arasında öne çıkarak 12 çeyrektir devam eden büyüme performansını sürdürdü. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını coğrafyamızda yaşanan tüm olumsuz tabloya ve yüzyılın deprem felaketine rağmen ‘Türkiye bölgesinde her zaman bir güven adası olarak varlığını sürdürmeye devam edecektir’ mesajı vererek tamamlıyoruz” dedi.



“2024’te öncelikli hedef enflasyonu düşürmek”

Dünyanın zorlu bir süreç yaşadığını ve gelişmiş ülkelerin dahi enflasyonla mücadele süreci yürüttüğünü kaydeden Baran, “Ülkemizde de politikalar bunu sağlama yönünde uygulamaya konuyor. 2024 yılının en temel hedefi de enflasyonu düşürmek olacak. Bu hedef için ortaya konan politikalar yavaşlama riski ortaya çıkarsa da, bu riskleri daha iyi sonuçlara ulaşmak için geçici zorluk olarak görüp, hazırlığımızı doğru yapmamız gerekiyor. Ülkemize güveniyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılında ticarette, sporda, bilimde, kültürde, tarımda, sanayide ve diğer tüm alanlarda yepyeni başarılar yakalayacağımıza inanıyoruz. Başkent’in iş dünyası olarak dünyanın dört bir yanına ‘Made in Türkiye' damgalı ürünlerimizin yer almasını hedefliyoruz” dedi.



“100’üncü yılda görev üstlenmiş olmanın gururunu yaşıyoruz”

Baran, Ankara Ticaret Odası’nın yaptığı çalışmalar ve 2024 yılı programı hakkında da bilgi verdi. ATO Meslek Komiteleri ve Meclis üyeliği seçimlerinin üzerinden bir yılı aşkın zaman geçtiğini ifade eden ATO Başkanı Baran, “O günden bu yana kardeşlik hukuku içinde sektörlerimizin, üyelerimizin işini, ticaretini, ihracatını geliştirip ilerletmesi için çalışıyoruz. Cumhuriyetimiz ile yaşıt Ankara Ticaret Odamızın 100’ncü yılında görev üstlenmiş olmanın gururunu birlikte yaşıyoruz” dedi.



Bin 39 toplantıda bin 969 karar alındı

Baran, Ankara Ticaret Odası’nın 2023 yılındaki çalışmalarını rakamlarla meclis üyelerine aktardı. Baran, “Ankara Ticaret Odası’nda 68 meslek grubuna kayıtlı 2 bin 205 ana faaliyet alanına ilişkin sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi için Meslek Komitelerimiz yoğun çalışma yürüttü. 1 Ocak ile 1 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen bin 39 komite toplantısında sektörlerle ilgili toplam bin 969 karar alındı. Bu kararlar yönetim kurulumuz tarafından değerlendirilerek, gereken tüm çalışmalar gerçekleştirildi. Ortak akıl, görüş ve güç birliği sağlamak amacıyla oluşturulan 14 özel ihtisas komisyonumuz, 15 Temmuz’dan bu yana 63 komisyon toplantısı gerçekleştirerek 126 karar aldı” diye konuştu.

ATO Başkanı Baran, 2024 yılı hedeflerini ise şu şekilde sıraladı:

“2024 yılında da hem meslek komitelerimizin hem komisyonlarımızın çalışmalarını takip edip, çözüm için ilgili kurum ve kuruluşlarla temas kurmayı sürdüreceğiz. Üyelerimizin faaliyet gösterdiği sektörlerin gelişmesine ve mevcut sorunlarının çözülmesine yönelik çalışmalar yapmaya, ulusal ve uluslararası alanda rekabet güçlerinin artırılması için sektörel stratejiler geliştirmeye devam edeceğiz. Üyelerimizin iş birliği, bilgi aktarımı ve yeni pazar arayışlarında başarılı olabilmeleri için yurt içi ve yurt dışı fuar ve organizasyonların takibini gerçekleştireceğiz. Kayıt dışı, kamu alımlarında yerli malı, yüksek katma değerli üretim gibi ülke ekonomisini ilgilendiren konularda çalışmalar yapmayı sürdüreceğiz. Girişimciliğin gelişmesi, özellikle genç ve kadın girişimci sayımızın artmasına yönelik çalışmalara devam edeceğiz. Ödedikleri gelir ve kurumlar vergisi, kazandırdıkları döviz, sağladıkları istihdam ve kaydettikleri büyüme ile hem Ankara’nın hem de ülkemizin ekonomisine katkıda bulunan üyelerimizi onurlandırmak amacıyla başlattığımız 'Ankara’nın En’leri ödül törenini 2024 yılında da gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Ticari uyuşmazlıkların mahkemeye gidilmeden çözülmesini sağlamak amacıyla hizmete aldığımız Arabuluculuk ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezi ile üyelerimize hizmet vermeyi sürdüreceğiz. ATO İDEA şirketimizin bünyesinde oluşturduğumuz Mesleki Yeterlilik Merkezi ile 'ulusal yeterlilik' ve 'ulusal meslek standardı' çalışmalarını sürdüreceğiz. Hükümet, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, üniversiteler ve diğer paydaşlarla iş birliği çalışmalarına devam edeceğiz. Dünya Odalar Yarışması’nda birinci seçilerek başarıları uluslararası arenada kanıtlanmış olan 'ATONET Üye Hizmet Platformu'nu geliştirme ve iyileştirme çalışmalarına devam edeceğiz. Odamız bünyesinde kurduğumuz 'Dış Ticaret İstihbarat Merkezi' ve 'İhracat Destek Ofisi' ile üyelerimize yeni pazarlara açılmaları konusunda her türlü desteği vermeye devam ederek, şehrimizdeki ihracatçı firma sayısını artıracağız. Ankara’dan yurtdışına başlatılan direkt uçuşların arttırılmasına yönelik çalışmalara devam edeceğiz. Üyelerimizi elektronik ticaret ile elektronik ihracata yönlendirerek gelişmelerine, ilerlemelerine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz. Karşılıklı ticareti geliştirmek, ihracat yapan üyelerimizin iş hacmini artırmak ve yeni pazarlar bulmak amacıyla Büyükelçilikler ile yaptığımız iş birliği çalışmalarına devam edeceğiz. Ülkemizin ekonomik kalkınmasına önemli katkı sağlayan daha önce iki kez düzenlediğimiz 'Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nin yenilerini gerçekleştireceğiz. Marka bilincini geliştirmek, Ankara’dan ulusal ve uluslararası markalar çıkmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz 'Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları'nın yenilerini hayata geçireceğiz. 'Health Ankara' markası ile Ankara’nın sağlık turizmi potansiyeli, yüksek standartlı hastaneleri ve jeotermal kapasitesini tanıtmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere devam edeceğiz. Ankara’nın tarihi ve turizm potansiyeline dikkat çekmek ve turizm gelirini artırmak amacıyla geçen dönem başlattığımız çalışmalara devam edeceğiz. İklim değişikliğinin ekonomiye etkilerini ve üyelerimize yansımalarını takip etmeye ve konuyla ilgili farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmaları sürdüreceğiz. Üyelerimizin sürdürülebilir kalkınma ve yeşil dönüşüm uygulamalarını desteklemek amacıyla odamız bünyesinde kurulan 'Uluslararası Yeşil Ekonomi ve İklim Değişikliği Çalışmaları Ofisi' ile küresel gelişmeleri takip ederek, çeşitli faaliyetler gerçekleştireceğiz. Mesleki eğitim bu dönemde de gündemimizde yer alacak. İş dünyamızın ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli işgücü yetiştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Üniversite öğrencileri ve üyelerimize yönelik olarak her yıl gerçekleştirdiğimiz 'Uygulamalı Dış Ticaret Eğitimleri'ne devam edeceğiz. Gordion Antik Kenti ve Aslanhane Camii’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girme sürecinde gerçekleştirdiğimiz farkındalık çalışmalarını Ankara’nın diğer kültür varlıklarının tanıtılması için de sürdürüp, bu yolla şehrimizin turizmine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”