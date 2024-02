Artvin’de 31 Mart yerel seçimler öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) sular durulmuyor. Belediye Başkanı Demirhan Elçin’i partisi aday göstermeyince Elçin, partisinden istifa etti. Elçin, istifasının ardından CHP'li belediye çalışanlarını işten çıkarttığı ve mobbing uyguladığı iddiasıyla CHP İl Başkanı Orhan Atan ve partililerin tepkisini çekti.



Belediye binası önünde partililer ile toplanarak basın açıklaması yapan CHP İl Başkanı Orhan Atan “Artvin belediye başkanlığı için partimizin yetkili kurulları tarafından adaylığına genel merkezimizin yaptığı yoğun araştırma ve anketler neticesinde mevcut belediye başkanını uygun görülmemiş, partimiz, Artvin halkının yakından tanıdığı ve çok sevdiği Bilgehan Erdem öğretmenimizi Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanlığı adaylığına atamıştır. Aday adaylığı süreci ve adaylık açıklamasından sonraki süreçte Demirhan Elçin'in yapmış olduğu uygunsuz açıklamalar, partililikle ve belediye başkanlığı kimliğiyle asla uyuşmamaktadır. Bu durum tüm kamuoyunun da malumudur. Bu açıklamalardan öte belediye başkanının yaptığı son davranış, bardağı taşıran son damla olmuştur. Şöyle ki, Belediyemizde alın teriyle çalışıp evine ekmek götürmek isteyen çalışanlarına, bizim çocuklarımıza, kendisi aday olmadığı için mobbing uygulamak baskı yapmak, çalışanların yerlerini değiştirmek sosyal medya hesaplarından çıktı alıp onları işten çıkarmak, tehdit etmek, zorla emekliye sevk etmekle tehdit etmek, bu da yetmemiş gibi işlerine son vermek ne belediye başkalığına ne de Artvinlilik kimliğine yakışır” dedi.

Elçin’in daha önce de işçileri işinden çıkardığını aktaran Atan, “Bu kötülükleri Demirhan Elçin bundan önce de yaptı, birkaç çalışanımızı işten çıkardı, onu uyardık ama bizleri yine dinlemedi. Demirhan Elçin maalesef sen, Artvin'e ve Artvinliye layık olamadın, sen evladın yaşında çocuklara hakaret ettin, onları işinden gücünden ettin. Senin seçilmen için canla başla çalışan ailelerin çocuklarını aşağıladın, insan yerine koymadın. Senin bugün işgal ettiğin koltukta binlerce insanın emeği, alın teri var” diye konuştu.



"Başkanlıktan da istifa et"

Elçin’in başkanlıktan istifasını isteyen Atan, “Başkan, şayet siyasete devam edeceksen, eğer sen Artvinliysen eğer mert olmakla, korkusuz olmakla övünüyorsan belediye başkanlığından da istifa et, gel er meydanına, gel er meydanına yarışalım. Gel tüm Artvin ile kurduğumuz büyük Artvin ittifakıyla yarış. Başkan, senin kırdığın her kalbi, senin yıktığın her köprüyü sevgiyle, dostlukla, kucaklaşmayla, dayanışmayla yeniden kuracağız, senin kuruttuğun birliktelikle, hoşgörü kültürünü Artvin'de, ata dede toprağımızda yeniden inşa edeceğiz. Biz bu işçilerin hakkını koruyamazsak bizlere bu koltuklar haram olsun. Başkan unutma; er geç helalleşmek gerekecek. Ama bil ki ne partimiz ne de biz Artvinliler sana hakkımızı helal etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin geçtiğimiz Aralık ayında partisi tarafından seçimlerde yeniden aday gösterilmeyeceğini anlayınca belediye önünde bir basın açıklaması düzenlemiş ve aday adaylığı sürecini durdurduğunu açıklamıştı.