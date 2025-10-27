Piyasada şu sıralar durgunluk olduğunu belirten uzmanlar, özellikle 2026 model sıfır kilometre araçların fiyatlarının merak edildiğini ifade ediyor. Vatandaşların genellikle düşük kilometreli ve temiz araçlara yöneldiği, orta segment aile araçlarının ise en fazla talep gören grupta yer aldığı belirtiliyor.

Uzmanlar, araç piyasasının döviz bazlı olarak hareket ettiğini ve bu nedenle fiyatların genel olarak yukarı yönlü bir seyir izlediğini dile getiriyor. Ayrıca araç alım satımı yapacak kişilere, güvenilir yerlerden alışveriş yapmaları ve araçlarını mutlaka ekspertiz kontrolünden geçirmeleri öneriliyor.

Piyasa uzmanları, her bütçeye uygun araç seçeneklerinin bulunduğunu ancak özellikle düşük kilometreli ve yeni model araçların satışının daha hızlı gerçekleştiğini ifade ediyor.