Serik ilçesi Dikmen Mahallesinde yetiştirilen karpuzun seradan çıkış fiyatı kilosu 23 ile 25 TL arasında değişiyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi ile erken başlanan karpuzların hasatına başlandı.

Ocak ayında ekilen yerli karpuzların aroması ve tadıyla İran karpuzuna karşı rekabet edebilecek güçte olduğunu anlatan tüccar Kasım Yaşar, "Karpuz hasatımız başladı. Hasat için meyvemizin günü geldi. Paramız dışarıya gitmemesi için üreticilerimiz bu ürünü yetiştirmiş. Hasadını yaptığımız karpuzları Ankara'ya göndereceğiz. İç piyasada her yere hizmet veriyoruz. Karpuzların aroması, tadı çok güzel. Vatandaşımız, İran karpuzu yerine yerli malımız olan karpuzları tercih etsin. Türkiye'nin malı kendine yeter” dedi.

Karpuzumuzun kilogram fiyatının 23 - 25 lira arasında olduğunu aktaran Yaşar, “İlk hasatımızda 1 dönümde ortalama yaklaşık 4 ton kırım yapacağız. Haftaya yine bu şekilde hasada devam edeceğiz. Burası yaklaşık 6 dönüm bir sera. Üreticimiz Ocak ayında üretime başlamış ve yaklaşık 3 ay sonra da hasada başlandı" şeklinde konuştu.