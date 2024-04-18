Samsun Olgunlaşma Enstitüsü'nün usta öğreticileri tarafından yapılan el emeği göz nuru kıyafetler, gerçekleşen defile ile insanların beğenisine sunuldu. Yeni Samsun Müzesi'nde düzenlenen defile büyük beğeni topladı. Kimi konu mankenleri kıyafetlerini o yörenin oyunu ile sundu. Renkli anların yaşandığı defile alkış aldı. Defilenin akabinde ise yine Olgunlaşma Enstitüsü'nün usta öğreticileri tarafından yapılan camdan işlemeli ve kumaştan tabaklar sergilendi.



"Geçmişimizi hatırlatalım istedik"

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Arzu Yıldırım, "Anadolu Mozaiği adını verdiğimiz çok güzel bir defile hazırladık. Adından da anlaşılacağı üzere ülkemizin çok farklı yörelerinin yöresel kıyafetlerinin birebir çalışmalar yaptık. Hepsi uzun araştırmalar sonucu elde edilmiş, bazı kumaşlar, motifler yöresinde getirtilmiş, aslına uygun olarak çalışılmıştır. Hepsi çok kıymetli öğretmenlerimizin, usta öğreticilerimizin el emeği, göz nurudur. İstedik ki halkımızı, gençlerimizi, kadınlarımızı bu güzelliklerle buluşturalım. Geçmişimizi bir hatırlatalım. Çok neşeli, çok renkli, çok güzel kıyafetler var. O zamanki insanlar nasıl süslü giyinmiş bunu fark edeceksiniz. Sergimizde de birbirinde değerli ürünler var" dedi.



Defileye ve sergi açılışına ayrıca Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz katıldı.