Şirketin fuarda sergilediği %100 Biyogaz uyumlu Kendo 13 CNG ve Isuzu Grand Toro ile tamamen elektrikli NovoCiti VOLT ve CitiVolt modelleri de ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. CitiVolt modeli fuar kapsamında düzenlenen Busworld Vehicle Awards 2023'te “GÜVENLİ OTOBÜS” kategorisinde Mükemmellik ödülünü kazandı.

Başta Avrupa olmak üzere dünya pazarlarının yüksek beklentilerini karşılayan yeni modellerle geliştirdiği elektrikli araçlarını uluslararası etkinliklerde tanıtan Anadolu Isuzu, söz konusu geleneği bu yıl da sürdürerek, portföyüne en son eklenen NovoVolt modelinin tanıtımını 7-12 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Busworld Europe Brüksel Fuarı'nda ilk kez gerçekleştirdi. Ticari araç sektörünün en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen ve önde gelen ticari araç markaları ile ilgili yan sanayi firmalarını bir araya getiren fuarda Anadolu Isuzu’nun sergilediği alternatif yakıtlı diğer araçlar da katılımcılardan büyük ilgi gördü. Tamamen elektrikli CitiVolt modeli ise fuar kapsamında düzenlenen Busworld Vehicle Awards 2023'te “GÜVENLİ OTOBÜS” kategorisinde Mükemmellik ödülü kazandı.

Yeni NovoVolt

Ticari araç üretiminde 40 yıllık tecrübeye sahip olan ve her biri pazarda kendini kanıtlamış sağlam ve güvenilir modelleriyle sektörde öncü konumda bulunan Anadolu Isuzu, yeni modeli NovoVolt'u ilk kez Busworld Europe Brüksel Fuarı'nda tanıttı. Anadolu Isuzu'nun ilk elektrikli Servis & Turizm otobüsü olan NovoVolt, Anadolu Isuzu'nun 2008 yılından bu yana ödüllü ve bilinen ürünü NOVO'nun elektrikli versiyonu. Elektrikli motoru ve yeniden tasarlanmış görünümü ile şehirlere sıfır emisyon, düşük gürültü ve modernlik getirmeye hazır olan NovoVolt’ta, otomobil dünyasında en güvenilir ve yüksek performanslı ürünlerden kabul edilen Allison şanzıman kullanılıyor. Düşük işletme maliyetleri, maksimum verimlilik ve yüksek manevra kabiliyeti, 7,3 metrelik uzunluğu ile şehirlerarası yolculukların güncel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ferah bir iç mekan ve orta-uzun mesafeli yolculuklar için konfor sunan NovoVolt daha akıcı bir sürüş ve üstün güç aktarımı sağlayarak müşterileri en iyi deneyimle buluşturuyor. NovoVolt, 165kwH batarya seçeneği ile 225 km’ye kadar menzil sağlıyor. NovoVolt'un 320kW güç ve 12kNm tork üreten elektrikli motoru, tüm performans beklentilerini karşılamaya hazır. Zemine yerleştirilmiş batarya paketleri ve özenle düşünülmüş ağırlık dağılımı ile NovoVolt, 29 yolcu kapasitesine kadar taşıma imkanı sağlıyor. Anadolu Isuzu’nun elektrikli araç portföyüne eklenecek olan ve yeni tasarım dilini yansıtan NovoVolt, Anadolu Isuzu'nun servis-turizm segmentindeki ilk elektrikli midibüsü olarak 2025’te yollarda olacak.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, fuarda düzenlenen basın toplantısındaki konuşmasında şunları söyledi: “Anadolu Isuzu olarak 40 yılı aşkın bir süredir ticari araç üretimi yapıyor, yurt içinde olduğu gibi yurt dışı pazarlardaki varlığımızı ve ürün çeşitliliğimizi geliştirmeyi sürdürüyoruz. Kesintisiz büyüme yolculuğumuzda ürettiğimiz otobüs ve midibüslerimizi dünyanın 45’ten fazla ülkesine ihraç ediyoruz. Bu çerçevede yenilikçi ve çevreci modellerimizle küresel otobüs üretim endüstrisinin başlıca paydaşlarını bir araya getiren Busworld Europe Brüksel Fuarı’nda bu yıl da yerimizi aldık. Ticari araç üretimi alanındaki birikim ve uzmanlığımız ile ürettiğimiz araçların bu fuarda da olduğu gibi aldığı ödüller ve dünya çapında gördüğü büyük ilgi ve itibar bizleri çok mutlu ediyor.

Busworld Europe Brüksel fuarının diğer yıldızları

Ticari araç sektörünün en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen ve önde gelen ticari araç markaları ile ilgili yan sanayi firmalarını bir araya getiren fuarda, Anadolu Isuzu’nun sergilediği alternatif yakıtlı diğer modelleri de katılımcılardan büyük ilgi gördü. Anadolu Isuzu’nun akılcı ve sessiz toplu taşıma aracı NovoCiti VOLT çevre dostu özellikleriyle öne çıkarken, sürdürülebilir bir gelecek için işini ve ürünlerini dönüştüren şirketin sıfır emisyon ile tamamen elektrikli sürüş sağlayan CitiVolt modeli de fuarda beğeni topladı. CitiVolt ayrıca fuar kapsamında düzenlenen Busworld Vehicle Awards 2023'te “GÜVENLİ OTOBÜS” kategorisinde Mükemmellik ödülü kazandı. Dünyada “Yılın Sürdürülebilir Otobüsü” seçilen %100 Biyogaz uyumlu Kendo 13 CNG ve Anadolu Isuzu’nun orta boy otobüs segmentindeki temsilcisi Isuzu Grand Toro da şirketin Busworld Europe Brüksel fuarındaki diğer yıldızları arasında yer aldı.