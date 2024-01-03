Akaryakıt ve alkollü içkilerden alınan ÖTV tutarı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023 yılı ikinci yarısı için açıkladığı Yİ-ÜFE oranı olan yüzde 25.6 kadar artırılacak.

Gelir İdaresi Başkanlığı akaryakıt ÖTV listesini güncelledi. Buna göre 1 litre 95 oktanlı benzinden alınan ÖTV tutarı 7,5265 liradan 2,30 liralık artışla (1,92 kuruş+yüzde 20 KDV yani 38 kuruş) 9 lira 82 kuruşa çıkarıldı.

Motorinin 7.05 lira olan ÖTV’si ise 1,80 liralık enflasyon farkı ve 36 kuruşluk KDV ile 2 lira 16 kuruş civarında artırılacak. Böylece 9 lira 21 kuruş olacak.

Bu artış oranları, Cumhurbaşkanı yasa ile verilen iptal yetkisini kullanmazsa, bu tutarlar doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak.

Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi

Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi sonrası zam pompa satış fiyatlarına yansıtılıyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine 2,31 TL ve motorine ise 2,17 TL zam geldi. LPG (otogaz) grubunda da 1 TL fiyat artışına gidildi.

1 LT rakının ÖTV'si 478 liraya çıktı

Öte yandan alkollü içkilerden alınan ÖTV tutarı da yüzde 25.6 oranında artırılacak. Buna görde 1 litre rakıda halen 449 lira olan ÖTV tutarı da 478 liraya çıkacak.