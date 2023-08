İzmir’in “2026 Avrupa Gençlik Başkenti Finalisti” olmasına özel “gençlik” teması ile bu yıl 1-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 92. İzmir Enternasyonal Fuarı, Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde, “Gençlik: Bugünün öncüsü” sloganıyla gençlerin vizyonunu ve enerjisini merkezine oturtacak. Fuarın açılmasına sayılı günler kala, Kültürpark’ın her noktasında hazırlık çalışmaları devam ediyor.



Alanda yoğun tempo

Kültürpark’ta yapılan çalışmalar çerçevesinde ünlü isimlerin sahne alacağı Çim Konserleri alanı, Rock&More ve Başka Bir Tarım Mümkün sahneleri, onur konuğu il Şanlıurfa’nın ve katılımcıların stantları, gençlik aktivitelerin yapılacağı alanlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe ve diğer belediyelerin bulunacağı bölümlerde çalışmalar sona yaklaştı. Fuarın açılacağı 1 Eylül Cuma gününe kadar hazırlıklar tamamlanacak.



Kapılar açılışa hazırlanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesinin şehrin simgelerinden Kültürpark'ın doğal dokusunu geliştirerek koruma ve kent belleğine sahip çıkma hedefi yönünde yaptığı restorasyonda da sona yaklaşıldı. Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen ve zamanla yıpranan Kültürpark'ın Lozan kapısını yenileyen Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına 9 Eylül ve Montrö kapılarında devam etti. Aslına uygun olarak yapılan kapıların da açılışa yetişmesi planlanıyor.



“Türkiye’ye umut olacağız”

İzmirlileri ve Türkiye’nin her noktasından misafirleri İzmir Enternasyonal Fuarı’na davet eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Umuda en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlardan geçiyoruz. Bu iklimde herkesin kucaklaşmasını sağlamak, geleceğe dair umutlarını artırmak, moral bulmak için İzmir Enternasyonal Fuarı’nı düzenliyoruz. Gençlik temasıyla yapılacak bu sene fuar. Yine birçok yeniliğe ev sahipliği yapacak. Bir parça da olsa insanlarımızın içinde bulundukları bu sıkıntılı durumu hafifletmek, yüzlerini güldürmek için hem daha çok bilgilenmelerini hem daha çok eğlenmelerini sağlayacağız. Heyecanlıyız. Fuarımız 92. kez kapılarını açtığında Türkiye'ye umut olacağız” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı; 10 Eylül tarihine kadar teknoloji, ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin her yaş grubuna hitap eden etkinlikleriyle İzmirlileri karşılayacak. Fuarın giriş ücretleri; tam 13 TL, öğrenci 5 TL olarak belirlendi. Kültürpark’ın tüm kapılarından giriş-çıkış yapılabilecek ve etkinlikler 16.00 - 23.00 saatleri arasında düzenlenecek.