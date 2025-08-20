Hizmet kollarında anlaşma var, genel maddelerde tıkanıklık yaşandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapılan görüşmelerde, Kamu İşveren Heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti, her hizmet kolu için ayrı ayrı müzakereler yürüttü. Görüşmeler sonucunda, 11 hizmet kolunun tamamında mutabakat sağlanarak anlaşma imzalandı. Ancak, kamu çalışanlarının maaş artış oranlarını da kapsayan genele ilişkin maddelerde görüşmeler sonuçsuz kaldı.

Memur-Sen: “Teklifler çalışma barışını sağlamaktan uzak”

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, genele ilişkin hükümlerde uzlaşma sağlanamamasının temel gerekçesinin yetersiz teklifler olduğunu belirtti. Yalçın, "Ücret dengesini sağlayamayan, çalışma barışını temin edemeyen teklifler geldi. Bu nedenle başından beri tepkimizi gösterdik. Üretimden gelen gücümüzü kullandık, iş bıraktık, meydanlara çıktık, Maliye Bakanlığı önüne yürüdük. Ancak tekliflerde anlamlı bir artış olmadı" dedi.

Süreç Hakem Heyeti’ne taşınıyor

Görüşmelerin genele ilişkin maddelerde tıkanmasıyla birlikte, gözler artık Kamu Görevlileri Hakem Heyetine çevrildi. Mevzuata göre, uzlaşmazlıkla sonuçlanan toplu sözleşmeler, tarafların itirazı üzerine hakem heyeti tarafından karara bağlanıyor. Heyetin vereceği karar ise bağlayıcı ve nihai olacak.

“Başkanlar Kurulu'ndan sonra geniş açıklama yapılacak”

Ali Yalçın, konfederasyon olarak süreci değerlendirmek üzere Başkanlar Kurulunu toplayacaklarını belirterek, “Daha geniş değerlendirmeyi Başkanlar Kurulu’nun ardından kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

Sürecin Seyri

Toplu sözleşme görüşmeleri : 1 Ağustos’ta başladı

Hizmet kollarında anlaşma : 11 kolun tamamında sağlandı

Genel zam oranlarında anlaşmazlık : Süreç uzlaşmazlıkla sonuçlandı

Bir sonraki adım: Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'nin kararı beklenecek

Ne Bekleniyor?

Hakem heyetinin önümüzdeki günlerde yapacağı toplantılar sonrasında 2026 ve 2027 yıllarını kapsayacak memur maaş artış oranları netlik kazanacak. Toplu sözleşme görüşmelerinin sonucunda yalnızca maaşlar değil, sosyal haklar, tayin hakkı, görevde yükselme ve ek göstergeler gibi birçok başlık da şekillenecek.

Memur ve emekliler, belirlenecek oranların yüksek enflasyon karşısında alım güçlerini koruyacak düzeyde olmasını talep ediyor.