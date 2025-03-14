Sektörel bazda yapılan değerlendirmeye göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,2 oranında bir artış yaşanırken, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde bu artış yüzde 9,6’ya çıktı. Bilgi ve iletişim hizmetleri ise yüzde 9,9 ile en yüksek büyüme oranına ulaşarak dikkat çekti. Gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 8,9, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde ise yüzde 7,0’lik bir artış kaydedildi. İdari ve destek hizmetleri sektörü de yüzde 8,2 oranında bir büyüme gerçekleştirdi.

Aylık Değişim: Hizmet Üretim Endeksi Yüzde 2,5 Arttı

Ocak ayında bir önceki aya göre ise hizmet üretim endeksi yüzde 2,5 oranında bir artış gösterdi. Ancak, sektörel bazda bazı farklılıklar gözlendi. Ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,5 oranında bir gerileme yaşarken, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,5 arttı. Bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 6,4 oranında güçlü bir artış sağlarken, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,9 azaldı. Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde ise dikkat çeken bir artış yaşanarak yüzde 12,4 oranında bir yükseliş kaydedildi. İdari ve destek hizmetlerinde de yüzde 4,7 oranında bir büyüme gözlemlendi.

Bu veriler, Türkiye’nin hizmet sektöründe geniş bir yelpazede büyüme gösterdiğini ve sektörel farklılıkların da önemli olduğunu ortaya koyuyor.