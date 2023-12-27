Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

Bildiğiniz üzere esas manada sosyal koruma ücreti olan asgari ücret en alt sınırı temsil etmektedir. Asli görevimiz işçi ve işveren arasında hakem rolü üstlenmektir. Gerek işveren gerekse işçi tarafımız gerçekten de çalışan ve işverenlerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun noktada fikir birliğine varmışlardır.

Burada bir asgari ücret alt sınırı belirlemenin yanında toplumsal mutabakata katkı sağlayacak yapıcı tavrın sergilenmesini önemli bulduğumu vurgulamak istiyorum.

İşçi ve işveren taraflarının bildirdiği görüşler çerçevesinde belirlenen yeni miktarı asgari ücrete tabi olan çalışan ve ailelerini memnun edeceğini inanıyorum.

Bildiğiniz gibi Temmuz ayında net asgari ücret devlet tarafından verilen 500 lira destekle 11 bin 402 lira olmuştu. 700 lirası destek olmak üzere asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz.