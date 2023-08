Türkiye'de tarımsal üretimde önemli bir noktada olan Mersin, üzüm yetiştiriciliğinde ilk 3 içinde yer alıyor. Özellikle sofralık üzüm üretimde önemli bir paya sahip olan Mersin'de, son yıllarda farklı çeşit üzümlerde denenmeye başlandı. Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Musalı Mahallesi'nde ailesiyle birlikte uzun yıllardır üzüm yetiştiriciliği yapan Zülkif Cengiz de 3-4 yıl önce farklı ülkelerden getirdiği üzümleri yetiştirmeye başladı. Şu anda bahçelerinde 450 çeşit üzüm bulunan Cengiz, çeşitlilik denemelerine devam edeceğini söyledi.



"450 çeşit oldu"

Yaptığı üretimle ilgili konuşan Zülkif Cengiz, çocukluğundan beri bu işin içinde olduğunu söyledi. Ailesinin uzun yıllardır bağcılıkla uğraştığını kaydeden Cengiz, "Biz de onlarla birlikte bu işin içindeydik her zaman. Yaklaşık onlar bir 30 yıldır yapıyordur. Hatta babamların babaları da bu işle uğraşıyormuş. Burada ilk önce zamanın daha popüler olan çeşitleri Tarsus beyazı olsun, gök üzüm olsun ki zamanında çok değerli olan çeşitleri vardı. Bu köyde daha önce iki tane çeşit vardı çok tutulan. Daha sonra bunlar çeşitlendi işte. Öbür köyden öbür şehirden öbür ülkeden gele gele şu an 450 çeşit oldu yani bu köyde. Yaklaşık bir 13-15 ülkeden getirdik. Şu an 3-4 yıldır da denemesini yapıyoruz. Denemeler şu an güzel gidiyor. Bizi mutlu ediyor. Bazı türlerin adaptasyonunu kontrol ediyoruz. Buradaki rakıma, buradaki iklime ayak uyduruyor mu, uydurmuyor mu onlara bakıyoruz. Bir tane çeşidimiz var o 3 yıldır meyve vermiyor. Belki bu rakımdan kaynaklanıyor, belki de buradaki iklim şartlarından kaynaklanıyor. Bunu biraz daha deniz seviyesinde deneyeceğiz ya da biraz daha yukarıda deneyeceğiz" diye konuştu.



"Biber üzüme kimse inanmıyor"

Özellikle birkaç tane üzümün çok iyi uyum sağladığının altını çizen Cengiz, "Biz bunları piyasaya çıkartmayı planlıyoruz. Birkaç tane özel çeşidimiz var bu konuda. Mesela biber üzüm var. Ona kimse inanmıyor. Diyorlar ki 'siz biberleri yapıştırdınız mı? Bu salkım olamaz. Böyle üzüm mü olur? Üzüm dediğiniz böyle olmaz' vesaire falan diye. Yeşilken bibere benziyor. Sonrasında büyüyerek üzüm oluyor. Aynı zamanda çekirdeksiz bir üzüm yani. Daha sonra kocaman büyük bir salkım halini aldığında da çok güzel bir görüntüsü oluyor. Bu sene biraz hastalıklı bir dönem geçti hava şartlarından dolayı. Bazı çiftçilerimiz hasatları bekledikleri kadar iyi olmadı. O yüzden bu sene Mersin’de üzüm az olduğu için ve talep fazla olduğu için çiftçileri mutlu etti. Güzel bir paraya sattılar. Umarım herkes mutlu olmuştur. Biz mutlu olduk, bizim köydeki arkadaşlarımız mutlu oldu" ifadelerini kullandı.

Şu an genel olarak 12-13 ülkedeki çeşitlerin hemen hemen hepsini aldıklarının altını çizen Cengiz, "Daha alacağımız birçok ülke var. İşte Güney Asya tarafına falan daha açılmadık. Umarım o taraflardan da alacağız. Hayalim binlerce, on binlerce çeşit bir yerde olsun. Bir yerde birikmiş bir şekilde olsun. Turizm anlamında bu iyi bir şey olabilir. İnsanlar gezmeye gelebilir, görmeye gelebilir. İleriye yönelik böyle bir hedefim var" dedi.