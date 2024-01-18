Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Kayserispor, konuk ettiği Gençlerbirliği’ne uzatmalarda 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

Maçtan dakikalar

11. dakikada sağ kanattan hareketlenen Hayrullah’ın ceza sahası içine vuruşunda top kaleci Osman’ın kucağında kaldı.

15. dakikada ceza sahası içerisinde hareketlenen Baran Ali’nin vuruşunda top savunma tarafından uzaklaştırıldı.

22. dakikada Aias Aosman’ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak savunma tarafından ceza sahasından çıkarıldı.

22. dakikada Baran Ali’nin pasında topla buluşan Talha, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

34. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Aias Aosman’ın vuruşunda top filelere gitti. 1-1

38. dakikada orta sahadan hareketlenen Aias Oasman, ceza sahası içerisinde topu kaleci Onurcan’ın kucağına bıraktı.

45. dakikada Musa’dan çalımladığı topu ceza sahası içinde değerlendirmek isteyen Hayrullah, meşin yuvarlağı auta attı.

52. dakikada Baran Ali’nin pasında meşin yuvarlakla buluşan Ramazan, topu üst direkten auta gönderdi.

90. dakikada orta sahadan atağa kalkan Aias Aosman’ın ceza sahası içerisindeki vuruşunda top ağlara gitti. 2-1

Hakemler: Ozan Ergün, Şenol Bektaş, Arif Dilmeç

Kayserispor: Onurcan, Kolovetsios, Mehmet Eray, Ahmet Kağan (dk. 66 Gökhan), Hayrullah, Carole, Baran Ali, Ramazan (dk. 76 Boa Morte), Arif (dk. 66 Attamah), Ackah, Talha (dk. 76 Bahoken, dk. 90 Berat)

Yedekler: Bilal, Mirkan Cevdet

Gençlerbirliği: Osman, Aias Aosman (dk. 90 Ensar), Erdal (dk. 71 Muhammed), Halit (dk. 71 Özgür Çek), Oğuzhan, Nzaba, Yiğit Efe (dk. 26 Fatih Ok), Arda, Musa (dk. 46 Akabueze), Ulusoy, Melih

Yedekler: Orkun, Arda, Özgür, Yasin, Ferhat

Goller: Talha (dk. 22) (Kayserispor), Aias Aosman (dk. 34, 90) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Ahmet Kağan, Hayrullah (Kayserispor), Aias Aosman, Osman (Gençlerbirliği)