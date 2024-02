TÜROB Başkanı Müberra Eresin, Türkiye’de konaklama sektörünün yerli ve yabancı yatırımcılar açısından her zaman cazip olduğuna dikkat çekti. Çok başarılı yerli zincirler olduğunu kaydeden Eresin, yerli otel zincirlerinin yurt dışına da açılabilmesi için desteklenmesi gerektiğine işaret etti.

Otel zincir ve gruplarının Türkiye turizm pazarına ilgisi devam ediyor. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye Zincir&Grup Oteller Araştırması 2023’ü açıkladı. TÜROB araştırmasına göre, son beş yılda Türkiye’de faaliyet gösteren zincir ve grup otel sayısı, 2020-2021 yıllarındaki iki yıllık pandemi molasına rağmen artışını sürdürerek 67’ye ulaştı. Bu özelliği ile Türkiye, yerli ve yabancı otel zincir ve gruplarının en fazla ilgi gösterdiği ülkelerin başında geldi.

722 tesiste 157 bin oda

Araştırmaya göre, 67 adet zincir ve grup otelin 46’sı yerli ve 21’i yabancı yatırımlardan oluştu. Türkiye’de faaliyet gösteren olan zincir ve grup otellere bağlı toplam 722 konaklama tesisinde oda sayısı ise 157 bin 495’e ulaştı. 2019 yılında yine TÜROB’un araştırmasına göre, bu sayı 57 olarak tespit edilmişti. 2019 yılında 57 adet zincir ve grup otellere bağlı toplamda 627 konaklama tesisinde 145 bin 450 oda sayısı bulunuyordu. Buna göre; 2023 yılında tesis sayısında 95 adet ve oda sayısında da 12 bin 45 adet artış gözlemlendi.

Şehirler otel, kıyılar oda sayısında lider

Araştırmada tesisler, ‘şehir oteli’ ve ‘resort oteli’ olarak ayrıldı. 74 bin 343 oda sayısıyla 470 adedi ‘şehir oteli’ ve 83 bin 152 oda sayısıyla 251 adedi ‘resort oteli’ olarak belirlendi. Otellerin 221’i İstanbul’da, 155’i Antalya’da, 73’ü de Muğla’da yer alıyor.

321’i işletmeci, 257’si mal sahibi

Söz konusu 722 adet tesisin işletme modeli dağılımlarına bakıldığında; 321 adedi franchise, 257 adedi owner (mal sahibi), 79 adedi management (yönetim) ve 65 adedi lease (kiralama) olarak karşımıza çıkıyor.

Eresin: Her zaman cazip sektör

Araştırmada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, Türkiye’de konaklama sektörünün yerli ve yabancı yatırımcılar açısından her zaman cazip olduğuna dikkat çekti. Eresin, “Her şeye rağmen sektör cazibesini korudu ve korumaya devam ediyor. Yatırımlardaki artışın yanı sıra yerli ve yabancı otel zincirlerinin bünyelerindeki otel sayılarını artırması da bu durumun göstergesi. Türkiye özellikle İstanbul turizm yatırımları için hâlâ dünyanın en cazip şehirleri arasında” dedi.

‘Yerli zincirlerin yurt dışına açılması desteklenmeli’

Yerli otel zincirlerinin yurt dışına da açılabilmesi için desteklenmesi gerektiğine işaret eden Eresin, şu görüşleri dile getirdi: “İşletme tiplerindeki ayırım fazlasıyla karıştırılıyor ancak özellikle belirtmek isterim ki bütün bu işletme tiplerinde yatırımcı çoğunlukla Türk firması oluyor. Otelini kendi markası ile işleten yatırımcılar dışında, bazı yatırımcılar oteli açmadan önce, yerli veya yabancı bir zincirin isim hakkını alarak oteli o yabancı isimle kendi işletiyor ya da işletmesini tamamen yerli veya yabancı markanın işletebilmesi için sözleşme yapıyor. Özellikle altını çizmeye çalıştığımız husus, bu otel yatırımlarını yapan Türk firmalara yurt içinde ve özellikle yurt dışında destek verilebilmeli ve bu başarılarını yurt dışına taşıma imkanı oluşturulmalı. Şu anda Turquality’den konaklama sektörünün yararlanma şartları zor. Çok başarılı yerli otel zincirlerimiz var. Yerli markaları özellikle yurt dışı projelerini hayata geçtirebilmeleri için daha fazla destek olup, öne çıkarabilmeliyiz.”

Wyndam, Hilton ve Accor ilk 3 sırada

Wyndham Hotels, zincirindeki 105 otel ile tesis sayısında ilk sırayı alıyor. Wyndham Hotels’in markaları Days Hotel by Wyndham, Hawthorn Suites by Wyndham, La Quinta by Wyndham, Ramada, Ramada by Wyndham, Ramada Encore by Wyndham, Ramada Hotel & Suites, Ramada Hotel & Suites by Wyndham, Ramada Plaza, Ramada Plaza by Wyndham, Ramada Residence by Wyndham, Ramada Resort, Ramada Resort by Wyndham, Trademark Collection, Tryp by Wyndham, Wyndham, Wyndham Garden, Wyndham Grand ve Wyndham Residences’da toplam oda sayısı 15 bin 368 adede ulaşıyor.

Hilton Worldwide listede ikinci sırada yer alıyor. Bünyesinde; Conrad, Curio, DoubleTree by Hilton, Hampton by Hilton, Hilton, Hilton Garden Inn ve LXR markalarını bulunduran Hilton Worldwide’ın Türkiye’de 77 otelinde toplam 13 bin 873 oda bulunuyor.

Accor Grubu, 62 otelde toplam 13 bin 233 odası ile üçüncü sırada. Accor Grubu; Fairmont, Grand Mercure, Ibis, Ibis Styles, Mercure, Mgallery, Movenpick, Novotel, Pullman, Raffles, Rixos, Sofıtel, Swissotel ve The House of Originals otellerini çatısı altında topluyor.

Marriott Hotels dördüncü sırada yer alıyor. Marriott Hotels bünyesindeki markaları AC Hotels By Marriott, Aloft Hotels, Autograph Collection, Courtyard By Marriott, Delta Hotels and Resorts, Design Hotels, Edition, Four Points by Sheraton, JW Marriott Hotels and Resorts, Le Méridien, Marriott Executive Apartments, Marriott Hotels & Resorts, Renaissance Hotels & Resorts, Residence Inn By Marriott, Sheraton Hotels, St. Regis Hotels, The Luxury Collection, The Ritz-Carlton, Tribute Portfolio, W Hotels ve Westin Hotels olmak üzere 44 otelde toplam 7 bin 674 odaya sahip.

Radisson Hotel Group; Park Inn by Radisson, Radisson, Radisson BLU, Radisson Collection, Radisson Individuals ve Radisson Residences markalarıyla 33 tesiste 4 bin 876 oda ile beşinci sırada yer alıyor.

IHG-InterContinental Hotels Group; (Crowne Plaza, Holiday Inn, Holiday Inn Express, Intercontinental ve Six Senses) 30 tesiste toplam 5 bin 383 oda ile altıncı sırada yer alıyor. Listenin devamında ise sırasıyla; 25 tesis 3.241 oda sayısı ile Dedeman Hotels & Resorts (Dedeman, Park Dedeman, Ready to Stay by Dedeman, Smart by Dedeman, Managed by Dedeman), 24 tesis 2.355 oda sayısı ile Anemon Hotels, 20 tesis ile 3.867 oda ile Coral Group Hotels, 16 tesis ile 8.139 oda ile Crystal Hotels, yine 16 tesis 6.801 oda ile TUI Hotels & Resorts ve 10 tesis 3.306 oda sayısı ile Titanic Hotels yer alıyor.

TÜROB araştırmasının tüm unsurlarına ve ayrıntılı tablolarına aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

TÜROB Türkiye Zincir Oteller Araştırması 2023

TÜRKİYE’DE ZİNGİR & GRUP OTELLER VE TESİS/ODA SAYILARI: