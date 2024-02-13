TÜROB Başkanı Müberra Eresin, Türkiye’de konaklama sektörünün yerli ve yabancı yatırımcılar açısından her zaman cazip olduğuna dikkat çekti. Çok başarılı yerli zincirler olduğunu kaydeden Eresin, yerli otel zincirlerinin yurt dışına da açılabilmesi için desteklenmesi gerektiğine işaret etti.

 

Otel zincir ve gruplarının Türkiye turizm pazarına ilgisi devam ediyor. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye Zincir&Grup Oteller Araştırması 2023’ü açıkladı. TÜROB araştırmasına göre, son beş yılda Türkiye’de faaliyet gösteren zincir ve grup otel sayısı, 2020-2021 yıllarındaki iki yıllık pandemi molasına rağmen artışını sürdürerek 67’ye ulaştı. Bu özelliği ile Türkiye, yerli ve yabancı otel zincir ve gruplarının en fazla ilgi gösterdiği ülkelerin başında geldi.

722 tesiste 157 bin oda

Araştırmaya göre, 67 adet zincir ve grup otelin 46’sı yerli ve 21’i yabancı yatırımlardan oluştu. Türkiye’de faaliyet gösteren olan zincir ve grup otellere bağlı toplam 722 konaklama tesisinde oda sayısı ise 157 bin 495’e ulaştı. 2019 yılında yine TÜROB’un araştırmasına göre, bu sayı 57 olarak tespit edilmişti. 2019 yılında 57 adet zincir ve grup otellere bağlı toplamda 627 konaklama tesisinde 145 bin 450 oda sayısı bulunuyordu. Buna göre; 2023 yılında tesis sayısında 95 adet ve oda sayısında da 12 bin 45 adet artış gözlemlendi.

 

Şehirler otel, kıyılar oda sayısında lider

Araştırmada tesisler, ‘şehir oteli’ ve ‘resort oteli’ olarak ayrıldı. 74 bin 343 oda sayısıyla 470 adedi ‘şehir oteli’ ve 83 bin 152 oda sayısıyla 251 adedi ‘resort oteli’ olarak belirlendi. Otellerin 221’i İstanbul’da, 155’i Antalya’da, 73’ü de Muğla’da yer alıyor.

321’i işletmeci, 257’si mal sahibi

Söz konusu 722 adet tesisin işletme modeli dağılımlarına bakıldığında; 321 adedi franchise, 257 adedi owner (mal sahibi), 79 adedi management (yönetim) ve 65 adedi lease (kiralama) olarak karşımıza çıkıyor.

 

Eresin: Her zaman cazip sektör

Araştırmada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, Türkiye’de konaklama sektörünün yerli ve yabancı yatırımcılar açısından her zaman cazip olduğuna dikkat çekti. Eresin, “Her şeye rağmen sektör cazibesini korudu ve korumaya devam ediyor. Yatırımlardaki artışın yanı sıra yerli ve yabancı otel zincirlerinin bünyelerindeki otel sayılarını artırması da bu durumun göstergesi. Türkiye özellikle İstanbul turizm yatırımları için hâlâ dünyanın en cazip şehirleri arasında” dedi.

‘Yerli zincirlerin yurt dışına açılması desteklenmeli’

Yerli otel zincirlerinin yurt dışına da açılabilmesi için desteklenmesi gerektiğine işaret eden Eresin, şu görüşleri dile getirdi: “İşletme tiplerindeki ayırım fazlasıyla karıştırılıyor ancak özellikle belirtmek isterim ki bütün bu işletme tiplerinde yatırımcı çoğunlukla Türk firması oluyor. Otelini kendi markası ile işleten yatırımcılar dışında, bazı yatırımcılar oteli açmadan önce, yerli veya yabancı bir zincirin isim hakkını alarak oteli o yabancı isimle kendi işletiyor ya da işletmesini tamamen yerli veya yabancı markanın işletebilmesi için sözleşme yapıyor. Özellikle altını çizmeye çalıştığımız husus, bu otel yatırımlarını yapan Türk firmalara yurt içinde ve özellikle yurt dışında destek verilebilmeli ve bu başarılarını yurt dışına taşıma imkanı oluşturulmalı. Şu anda Turquality’den konaklama sektörünün yararlanma şartları zor. Çok başarılı yerli otel zincirlerimiz var. Yerli markaları özellikle yurt dışı projelerini hayata geçtirebilmeleri için daha fazla destek olup, öne çıkarabilmeliyiz.”

Wyndam, Hilton ve Accor ilk 3 sırada

Wyndham Hotels, zincirindeki 105 otel ile tesis sayısında ilk sırayı alıyor. Wyndham Hotels’in markaları Days Hotel by Wyndham, Hawthorn Suites by Wyndham, La Quinta by Wyndham, Ramada, Ramada by Wyndham, Ramada Encore by Wyndham, Ramada Hotel & Suites, Ramada Hotel & Suites by Wyndham, Ramada Plaza, Ramada Plaza by Wyndham, Ramada Residence by Wyndham, Ramada Resort, Ramada Resort by Wyndham, Trademark Collection, Tryp by Wyndham, Wyndham, Wyndham Garden, Wyndham Grand ve Wyndham Residences’da toplam oda sayısı 15 bin 368 adede ulaşıyor.

Hilton Worldwide listede ikinci sırada yer alıyor. Bünyesinde; Conrad, Curio, DoubleTree by Hilton, Hampton by Hilton, Hilton, Hilton Garden Inn ve LXR markalarını bulunduran Hilton Worldwide’ın Türkiye’de 77 otelinde toplam 13 bin 873 oda bulunuyor.

Accor Grubu, 62 otelde toplam 13 bin 233 odası ile üçüncü sırada. Accor Grubu; Fairmont, Grand Mercure, Ibis, Ibis Styles, Mercure, Mgallery, Movenpick, Novotel, Pullman, Raffles, Rixos, Sofıtel, Swissotel ve The House of Originals otellerini çatısı altında topluyor.

Marriott Hotels dördüncü sırada yer alıyor. Marriott Hotels bünyesindeki markaları AC Hotels By Marriott, Aloft Hotels, Autograph Collection, Courtyard By Marriott, Delta Hotels and Resorts, Design Hotels, Edition, Four Points by Sheraton, JW Marriott Hotels and Resorts, Le Méridien, Marriott Executive Apartments, Marriott Hotels & Resorts, Renaissance Hotels & Resorts, Residence Inn By Marriott, Sheraton Hotels, St. Regis Hotels, The Luxury Collection, The Ritz-Carlton, Tribute Portfolio, W Hotels ve Westin Hotels olmak üzere 44 otelde toplam 7 bin 674 odaya sahip.

Radisson Hotel Group; Park Inn by Radisson, Radisson, Radisson BLU, Radisson Collection, Radisson Individuals ve Radisson Residences markalarıyla 33 tesiste 4 bin 876 oda ile beşinci sırada yer alıyor.

IHG-InterContinental Hotels Group; (Crowne Plaza, Holiday Inn, Holiday Inn Express, Intercontinental ve Six Senses) 30 tesiste toplam 5 bin 383 oda ile altıncı sırada yer alıyor. Listenin devamında ise sırasıyla; 25 tesis 3.241 oda sayısı ile Dedeman Hotels & Resorts (Dedeman, Park Dedeman, Ready to Stay by Dedeman, Smart by Dedeman, Managed by Dedeman), 24 tesis 2.355 oda sayısı ile Anemon Hotels, 20 tesis ile 3.867 oda ile Coral Group Hotels, 16 tesis ile 8.139 oda ile Crystal Hotels, yine 16 tesis 6.801 oda ile TUI Hotels & Resorts ve 10 tesis 3.306 oda sayısı ile Titanic Hotels yer alıyor.

TÜROB araştırmasının tüm unsurlarına ve ayrıntılı tablolarına aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

TÜROB Türkiye Zincir Oteller Araştırması 2023

TÜRKİYE’DE ZİNGİR & GRUP OTELLER VE TESİS/ODA SAYILARI:

Sıra No

ZİNCİR / GROUP ADI

TESİS SAYISI

ODA SAYISI

1

WYNDHAM HOTELS

105

15.368

2

HILTON WORLDWIDE

77

13.873

3

ACCOR HOTELS

62

13.233

4

MARRIOTT

44

7.674

5

RADISSON HOTEL GROUP

33

4.876

6

IHG (InterContinental Hotels Group)

30

5.383

7

DEDEMAN INTERNATIONAL

25

3.241

8

ANEMON HOTELS

24

2.355

9

CORAL GROUP HOTELS

20

3.867

10

CRYSTAL HOTELS

16

8.139

11

TUI HOTELS & RESORTS

16

6.801

12

TITANIC HOTELS

10

3.306

13

KAYA HOTELS

10

2.848

14

THE GREEN PARK

10

2.179

15

DİVAN GRUBU

10

1.338

16

ELITE WORLD HOTELS

9

2.141

17

ORKA HOTELS

9

1.250

18

SELECTUM HOTELS & RESORTS

8

3.719

19

PALOMA HOTELS

8

2.548

20

BARUT HOTELS

8

2.375

21

DELPHIN HOTELS

7

4.060

22

LİMAK HOTELS

7

2.305

23

EFTALIA HOTELS

6

2.628

24

KİRMAN HOTELS

6

2.456

25

JURA HOTELS

6

1.284

26

LARISSA HOTELS

Kayak tutkunları pistleri doldurdu Kayak tutkunları pistleri doldurdu

6

1.214

27

THE MARMARA HOTELS

6

1.138

28

AKKA HOTELS

6

1.118

29

CACTUS HOTELS

6

1.061

30

D. HOTELIER (Doğuş Group)

6

533

31

PALM WINGS HOTELS

5

1.345

32

POINT HOTELS

5

1.311

33

MARTI HOTELS

5

1.067

34

HYATT HOTELS

5

1.023

35

DOSSO DOSSI HOTELS

5

500

36

BEST WESTERN HOTELS & RESORTS

5

409

37

YAŞMAK HOTELS COLLECTION

5

246

38

VOYAGE HOTELS

4

1.528

39

NG HOTELS

4

1.469

40

ROBINSON CLUB

4

1.354

41

SÜRAL HOTELS

4

1.236

42

IC HOTELS

4

1.159

43

SENTIDO HOTELS

4

1.130

44

RICHMOND HOTELS

4

813

45

AVANTGARDE COLLECTION

4

336

46

CLUB MED

3

1.735

47

PRINCE GROUP

3

1.525

48

LIBERTY HOTELS

3

1.523

49

MAXX ROYAL RESORTS

3

1.462

50

MP HOTELS

3

1.382

51

PAPILLON HOTELS

3

1.214

52

GLORIA HOTELS

3

1.177

53

GRAND YAZICI

3

1.020

54

IP HOTELS

3

1.018

55

ASKA HOTELS

3

966

56

KEMPINSKI HOTELS

3

673

57

ROTANA HOTELS & RESORTS

3

564

58

BARCELO HOTELS

3

515

59

TAKSİM INTERNATIONAL GROUP HOTELS

3

508

60

ERESİN HOTELS

3

349

61

ARTS HOTELS

3

331

62

G HOSPITALITY

3

311

63

CORENDON HOTELS & RESORT

2

1.256

64

FOUR SEASONS

2

236

65

MANDARIN ORIENTAL

2

220

66

SHANGRI LA

1

186

67

SOHO HOUSE

1

87