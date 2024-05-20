Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, genellikle mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

İstanbul: Parçalı bulutlu 23

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 28

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 26

Samsun: Parçalı bulutlu 21

Trabzon: Parçalı bulutlu 18

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 18

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu 30