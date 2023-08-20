Yunusemre Belediyesi'nin Manisa'da ata sporu yağlı güreşe ilgiyi arttırmak amacıyla 8. kez gerçekleştirilen Yunusemre Belediyesi Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin final günü güreş severlerden yoğun ilgi gördü. Türkiye’nin başarılı pehlivanları, Yuntdağı’nda altın kemeri almak için ter döktü. 7’den 70’e vatandaşların akın ettiği organizasyonda Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Eski AK Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi, Federasyon İl Temsilcisi Necip Denktaş, Güreş Ligi Ana Sponsoru CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Güreş Ağası İrfan Aydemir ve davetliler, cazgırlar eşliğinde sahaya inip vatandaşları selamlayarak, tribünlere 2 ton mesir ve yağlık saçtılar. Güreşi izleyenler arasında Manisa Valisi Enver Ünlü, MHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, TBMM 22. Dönem Başkanı Bülent Arınç, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, AK Parti Manisa eski milletvekilleri Muzaffer Yurttaş ve İsmail Bilen, konuk belediye başkanları, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, güreş ağaları da vardı. Başpehlivanların kura çekimi sırasında Manisa İl Jandarma Komutanlığı, “Kadına El Kalkamaz” yazılı pankart açarak kadına yapılan şiddete dikkat çekti.



Final müsabakası devam ederken güreş ağası da belirlendi. 2 milyon 24 bin TL ile mevcut güreş ağası iş insanı İrfan Aydemir, 2023-2024 yılının da güreş ağası oldu.

Yarı finalde İsmail Balaban, İsmail Koç ile, Ali Gürbüz de Enes Doğan ile karşılaştı. Nefes kesen güreşlerde finale Ali Gürbüz ve İsmail Koç kaldı. Final müsabakası öncesi Başkan Çerçi ve protokol üyeleri Ali Gürbüz ve İsmail Koç’a başarılar diledi. Kıyasıya geçen mücadelede Ali Gürbüz, altın kemerin sahibi oldu.

Minik 1, Minik 2, Teşvik 1, Teşvik 2, Tozkoparan, Deste Küçük Boy, Deste Orta Boy, Deste Büyük Boy, Küçük Orta Küçük Boy, Küçük Orta Orta Boy, Küçük Orta Büyük Boy, Büyük Orta Boy, Başaltı ve Baş olmak üzere 14 boyda gerçekleşen müsabakalar yoğun ilgi gördü. Başarılı olan güreşçilere madalyalarını protokol üyeleri taktı. Büyük beğeniyle izlenen güreşleri binlerce vatandaş takip etti.